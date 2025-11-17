Taxi es impactado por camioneta que se brinca semáforo, en el Centro de Saltillo; pasajera termina lesionada
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Un accidente en el cruce de Manuel Acuña y Miguel Ramos Arizpe dejó a una pasajera lesionada, luego de que un taxi fuera golpeado por una camioneta que presuntamente se pasó el semáforo en rojo
Un accidente vial se registró la mañana de este lunes en el centro de Saltillo, dejando a una persona lesionada y causando daños materiales significativos. Al lugar acudieron rápidamente paramédicos de la Cruz Roja y elementos de la Policía Municipal de Tránsito, quienes tomaron conocimiento del siniestro.
TE PUEDE INTERESAR: Cámaras de monitoreo captan oseznos jugando en la sierra de Zapalinamé: una buena señal para la fauna coahuilense
El incidente ocurrió en el cruce de las calles Manuel Acuña y Miguel Ramos Arizpe, donde una mujer que viajaba como pasajera en un vehículo Nissan Tsuru, con concesión 2121-T, resultó herida.
El automóvil circulaba por Manuel Acuña y, al llegar al cruce con Ramos Arizpe, fue impactado en la parte lateral derecha por una camioneta Chevrolet Tracker, conducida por una joven, quien presuntamente pasó el semáforo en rojo, según testigos. El golpe hizo que el Nissan girara y se estrellara contra un poste de concreto, resultando en la lesión de la pasajera.
Paramédicos de la Cruz Roja atendieron a la herida, quien fue trasladada en ambulancia a un hospital privado en el norte de la ciudad. Los vehículos involucrados fueron remolcados a un corralón mientras se realizan las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades, a cargo del Ministerio Público de Asuntos Viales.