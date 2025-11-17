Taxi es impactado por camioneta que se brinca semáforo, en el Centro de Saltillo; pasajera termina lesionada

Un accidente vial se registró la mañana de este lunes en el centro de Saltillo, dejando a una persona lesionada y causando daños materiales significativos. Al lugar acudieron rápidamente paramédicos de la Cruz Roja y elementos de la Policía Municipal de Tránsito, quienes tomaron conocimiento del siniestro.

