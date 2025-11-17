Taxi es impactado por camioneta que se brinca semáforo, en el Centro de Saltillo; pasajera termina lesionada

Saltillo
/ 17 noviembre 2025
    La ambulancia de la Cruz Roja trasladó a la lesionada a un hospital privado en el norte de la ciudad tras el accidente en el cruce de Manuel Acuña y Miguel Ramos Arizpe. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/VANGUARDIA

Un accidente en el cruce de Manuel Acuña y Miguel Ramos Arizpe dejó a una pasajera lesionada, luego de que un taxi fuera golpeado por una camioneta que presuntamente se pasó el semáforo en rojo

Un accidente vial se registró la mañana de este lunes en el centro de Saltillo, dejando a una persona lesionada y causando daños materiales significativos. Al lugar acudieron rápidamente paramédicos de la Cruz Roja y elementos de la Policía Municipal de Tránsito, quienes tomaron conocimiento del siniestro.

$!Personal de Tránsito Municipal y la Cruz Roja atendieron el accidente vial ocurrido la mañana de este lunes en pleno centro de Saltillo.
Personal de Tránsito Municipal y la Cruz Roja atendieron el accidente vial ocurrido la mañana de este lunes en pleno centro de Saltillo. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/VANGUARDIA

El incidente ocurrió en el cruce de las calles Manuel Acuña y Miguel Ramos Arizpe, donde una mujer que viajaba como pasajera en un vehículo Nissan Tsuru, con concesión 2121-T, resultó herida.

$!El impacto de la camioneta Chevrolet Tracker contra el taxi Nissan Tsuru dejó a la pasajera con lesiones, mientras que el vehículo terminó estrellado contra un poste.
El impacto de la camioneta Chevrolet Tracker contra el taxi Nissan Tsuru dejó a la pasajera con lesiones, mientras que el vehículo terminó estrellado contra un poste. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/VANGUARDIA

El automóvil circulaba por Manuel Acuña y, al llegar al cruce con Ramos Arizpe, fue impactado en la parte lateral derecha por una camioneta Chevrolet Tracker, conducida por una joven, quien presuntamente pasó el semáforo en rojo, según testigos. El golpe hizo que el Nissan girara y se estrellara contra un poste de concreto, resultando en la lesión de la pasajera.

$!La camioneta responsable del siniestro fue señalada por testigos por haberse pasado el semáforo en rojo en el cruce de Manuel Acuña y Miguel Ramos Arizpe.
La camioneta responsable del siniestro fue señalada por testigos por haberse pasado el semáforo en rojo en el cruce de Manuel Acuña y Miguel Ramos Arizpe. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/VANGUARDIA

Paramédicos de la Cruz Roja atendieron a la herida, quien fue trasladada en ambulancia a un hospital privado en el norte de la ciudad. Los vehículos involucrados fueron remolcados a un corralón mientras se realizan las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades, a cargo del Ministerio Público de Asuntos Viales.

