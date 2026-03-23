Taxi vuelca tras perder el control al intentar rebasar en calles del Centro de Saltillo

Un accidente vial se registró la tarde de este lunes en la Zona Centro de Saltillo, luego de que el conductor de un taxi provocara la volcadura de su unidad al circular presuntamente a exceso de velocidad sobre la calle Miguel Ramos Arizpe, antes de su cruce con Manuel Acuña.

De acuerdo con los primeros reportes, el ruletero intentó rebasar y perdió el control del volante, lo que provocó que impactara a un vehículo Volkswagen.