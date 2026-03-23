Taxi vuelca tras perder el control al intentar rebasar en calles del Centro de Saltillo
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El accidente provocó afectaciones momentáneas a la circulación, hasta que las unidades fueron retiradas
Un accidente vial se registró la tarde de este lunes en la Zona Centro de Saltillo, luego de que el conductor de un taxi provocara la volcadura de su unidad al circular presuntamente a exceso de velocidad sobre la calle Miguel Ramos Arizpe, antes de su cruce con Manuel Acuña.
De acuerdo con los primeros reportes, el ruletero intentó rebasar y perdió el control del volante, lo que provocó que impactara a un vehículo Volkswagen.
Tras la colisión, el taxi terminó volcado sobre su costado izquierdo, arriba de la banqueta, lo que generó el reporte de testigos al sistema de emergencias 911, solicitando una patrulla y una ambulancia.
A pesar del percance, no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales en las unidades involucradas.
Elementos de Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento y realizar el peritaje, mientras que el conductor permaneció en el lugar a la espera de su aseguradora.
La circulación en la zona se vio afectada durante varios minutos, hasta que una grúa retiró el vehículo volcado y se restableció el flujo vehicular.