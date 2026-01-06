¿Te sacaste el Niño Dios? El origen de una tradición que sigue viva en Saltillo

Partir la rosca de Reyes es una de las tradiciones que siguen vivas en Saltillo. Para quien encuentra la figura del Niño Dios dentro del pan, el festejo no termina el 6 de enero, sino que se extiende hasta el Día de la Candelaria, el próximo 2 de febrero, cuando debe cumplir con la costumbre de invitar los tamales. De acuerdo con el sacerdote David Ernesto López Ramírez, vicario de la parroquia de Santa María Reina de los Apóstoles y colaborador del Tribunal de la Diócesis de Saltillo, el origen de la rosca es anterior al cristianismo y se remonta a celebraciones de la antigua cultura grecorromana. TE PUEDE INTERESAR: Rosca de Reyes duplica su precio en cinco años en Saltillo “En las festividades dedicadas a dioses como Saturno se compartían panes o tartas dulces entre las familias, como una forma de convivencia y de ofrecer presentes”, explicó. Con la expansión del cristianismo, esta práctica fue adaptada y resignificada dentro de las celebraciones religiosas.

El sacerdote detalló que al 6 de enero, conocido en la Iglesia como la Epifanía del Señor o Día de los Santos Reyes, se incorporó un elemento simbólico tomado de los evangelios apócrifos, textos escritos siglos después de los evangelios canónicos. En uno de estos relatos, particularmente en el Evangelio de Santo Tomás, se narra que María habría escondido al Niño Jesús en su manto mientras ella y José huían de Herodes. Al encontrarlos los soldados y destapar el manto, solo encontraron una rosca. “De ahí surge la costumbre de colocar una figura del Niño Jesús dentro de la rosca, como símbolo de ese acto de protección”, señaló López Ramírez.