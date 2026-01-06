¿Te sacaste el Niño Dios? El origen de una tradición que sigue viva en Saltillo
COMPARTIR
TEMAS
La tradición de la rosca de Reyes tiene orígenes anteriores al cristianismo.
Partir la rosca de Reyes es una de las tradiciones que siguen vivas en Saltillo. Para quien encuentra la figura del Niño Dios dentro del pan, el festejo no termina el 6 de enero, sino que se extiende hasta el Día de la Candelaria, el próximo 2 de febrero, cuando debe cumplir con la costumbre de invitar los tamales.
De acuerdo con el sacerdote David Ernesto López Ramírez, vicario de la parroquia de Santa María Reina de los Apóstoles y colaborador del Tribunal de la Diócesis de Saltillo, el origen de la rosca es anterior al cristianismo y se remonta a celebraciones de la antigua cultura grecorromana.
TE PUEDE INTERESAR: Rosca de Reyes duplica su precio en cinco años en Saltillo
“En las festividades dedicadas a dioses como Saturno se compartían panes o tartas dulces entre las familias, como una forma de convivencia y de ofrecer presentes”, explicó. Con la expansión del cristianismo, esta práctica fue adaptada y resignificada dentro de las celebraciones religiosas.
El sacerdote detalló que al 6 de enero, conocido en la Iglesia como la Epifanía del Señor o Día de los Santos Reyes, se incorporó un elemento simbólico tomado de los evangelios apócrifos, textos escritos siglos después de los evangelios canónicos. En uno de estos relatos, particularmente en el Evangelio de Santo Tomás, se narra que María habría escondido al Niño Jesús en su manto mientras ella y José huían de Herodes. Al encontrarlos los soldados y destapar el manto, solo encontraron una rosca.
“De ahí surge la costumbre de colocar una figura del Niño Jesús dentro de la rosca, como símbolo de ese acto de protección”, señaló López Ramírez.
La tradición marca que quien encuentra la figura adquiere el compromiso de ofrecer los tamales el Día de la Candelaria. Esta fecha, explicó el sacerdote, conmemora la presentación del Niño Jesús en el templo, 40 días después de su nacimiento, siguiendo las leyes judías de purificación.
“El 2 de febrero cierra, para la tradición popular, el ciclo de las festividades navideñas. La Candelaria recuerda a Cristo como la luz que ilumina al mundo, de ahí el significado de las velas”, añadió.
Aunque para la Iglesia el tiempo litúrgico de la Navidad concluye con la fiesta del Bautismo de Jesús, la costumbre popular en México prolonga la celebración hasta la Candelaria, manteniendo viva una tradición que combina fe, historia y convivencia.
TE PUEDE INTERESAR: Rosca de Reyes: una tradición que se hornea desde hace décadas en Saltillo
López Ramírez destacó que en Coahuila esta práctica se mantiene con fuerza, no solo entre creyentes, sino como parte de la identidad cultural. “Se comparte la rosca en las casas, en los trabajos, en reuniones de amigos. Es una tradición muy viva, propia de un pueblo que gusta de hacer comunidad”, expresó.