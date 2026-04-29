Tec de Saltillo, primer campus del TecNM en recibir certificación oficial para la enseñanza del idioma coreano

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Saltillo
/ 29 abril 2026
    Tec de Saltillo, primer campus del TecNM en recibir certificación oficial para la enseñanza del idioma coreano
    Tecnológico de Saltillo recibe certificación para enseñanza de idioma coreano en congreso nacional. CORTESÍA

Reconocimiento posiciona a institución como referente en formación multilingüe y proyección académica internacional

En el marco del Cuarto Congreso de Lenguas Extranjeras y Materna, celebrado en Querétaro, el Instituto Tecnológico de Saltillo marcó un precedente al convertirse en el primer campus del Tecnológico Nacional de México en recibir la certificación oficial para la enseñanza del idioma coreano.

El encuentro académico tiene como propósito fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje de lenguas, mediante el intercambio de experiencias, la difusión de buenas prácticas y la implementación de estrategias innovadoras que impulsen competencias lingüísticas, internacionalización y preservación cultural.

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LIDERAZGO ACADÉMICO EN FORMACIÓN MULTILINGÜE

Durante el acto protocolario en la región del Bajío, la directora Ania Guadalupe Sánchez Ruiz, acompañada por la coordinadora de Lenguas Extranjeras, María Teresa Perales Escobedo, así como estudiantes del programa, participaron activamente en la apertura del evento con intervenciones en distintos idiomas, entre ellos chino mandarín y coreano.

Además, la representación institucional contempla ponencias enfocadas en buenas prácticas educativas, consolidando su presencia en uno de los foros más relevantes del sistema TecNM.

$!Comunidad académica participa en actividades multilingües durante encuentro en Querétaro.
Comunidad académica participa en actividades multilingües durante encuentro en Querétaro. CORTESÍA

CONSOLIDACIÓN DE OFERTA LINGÜÍSTICA

Con esta certificación, el Tecnológico de Saltillo se posiciona como el único campus con tres idiomas extranjeros con registro activo ante el TecNM: inglés, chino —incorporado en noviembre pasado— y ahora coreano, lo que fortalece su modelo educativo y amplía las oportunidades de formación para su comunidad estudiantil.

Autoridades académicas destacaron que este logro es resultado del trabajo colaborativo entre docentes, estudiantes y directivos, así como del respaldo institucional para impulsar la transformación educativa.

Como parte del congreso, estudiantes del plantel también participaron en espacios de diálogo sobre educación superior en contextos interculturales, abordando la relevancia de una segunda lengua en el desarrollo académico y profesional.

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