Tec Saltillo lanzará picosatélite a la estratósfera; irá a bordo el burro pardo

El Instituto Tecnológico de Saltillo, a través de su Jefatura de Sistemas y Computación, anunció un proyecto de alcance aeroespacial que llevará un picosatélite hasta aproximadamente 35 kilómetros de altura, en una misión orientada a demostrar el potencial científico y tecnológico de su comunidad. La iniciativa es encabezada por Luis Javier Mona Peña, jefe del departamento, y Jonam Leonel Sánchez Cuevas, en coordinación con estudiantes y con la colaboración de Rolando Cervera Elguezabal, de la empresa Roceel Servicios Especializados.

CIENCIA, IDENTIDAD Y TECNOLOGÍA EN UNA SOLA MISIÓN Además de su componente técnico, el proyecto incorpora un elemento simbólico: el tradicional “Burro pardo”, insignia de la institución, será enviado a la estratosfera con un traje conmemorativo que portará los logotipos del Tecnológico Nacional de México, del propio instituto y de su aliado estratégico. El picosatélite, desarrollado por estudiantes, estará equipado para medir variables como temperatura, presión atmosférica y humedad, además de integrar sistemas de geolocalización, altitud y velocidad para el seguimiento en tiempo real. INNOVACIÓN APLICADA Y PROYECCIÓN ACADÉMICA El dispositivo empleará tecnología de comunicación LoRa, que permitirá transmitir información a larga distancia con alta eficiencia, fortaleciendo el valor científico del experimento.

El lanzamiento está previsto para septiembre, con una ceremonia en el Estadio “Carlos Roldán Sanders”, donde se presentará el registro audiovisual de la misión. Posteriormente, el equipo será recuperado en un radio estimado de hasta 250 kilómetros para analizar los datos y generar productos de investigación. La logística del vuelo contempla el apoyo de la empresa BXPACE, responsable de gestionar los permisos aéreos. El ascenso tomará alrededor de dos horas y media, mientras que el descenso se completará en aproximadamente 40 minutos. Con este proyecto, el Tec Saltillo apuesta por posicionar el talento local en escenarios de innovación científica, consolidando su presencia en el ámbito tecnológico a nivel nacional e internacional.

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