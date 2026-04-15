Comité científico integrado por la UNAM, UAdeC, IPN y UANL evalúa extracción de gas Coahuila

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Coahuila
/ 15 abril 2026
    Comité científico integrado por la UNAM, UAdeC, IPN y UANL evalúa extracción de gas Coahuila
    La presidenta Claudia Sheinbaum presentó al grupo de expertos que analizará la explotación del gas no convencional; destacando que Coahuila es un sitio clave. Presidencia

El Gobierno de México presentó al grupo interdisciplinario intregrado por investigadores y tecnólogos de todo el país, dos de Coahuila, que evaluarán bajo qué condiciones es factible la explotación de gas no convencional en Coahuila; primeros resultados, en dos meses.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó al grupo de científicos encargado de analizar y evaluar la factibilidad de la extracción de gas no convencional. Este grupo interdisciplinario está integrado por investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma de Coahuila, la Universidad Autónoma de Nuevo León y el Instituto Politécnico Nacional.

En la conferencia se mencionó específicamente a Coahuila como una zona de posible trabajo futuro, debido a su potencial geológico.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/fracking-en-coahuila-sheinbaum-da-2-meses-para-que-cientificos-mexicanos-discutan-si-es-viable-extraer-gas-no-convencional-BA20027152

“Queremos que nos ayude a ver si en efecto hay nuevas técnicas, qué impactos puede tener y en dónde sería, en todo caso, factible”, indicó.

Será en junio o a principios de julio cuando este grupo interdisciplinario presentará los primeros resultados.

No obstante, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no se tomará ninguna decisión en contra de la voluntad de las comunidades afectadas.

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El fracking ya es utilizado en países como Estados Unidos y China; expertos afirman que sin mayores riesgos ambientales. Unsplash

Aclaró que, en caso de que la postura de los científicos sea favorable a la extracción, en una segunda etapa se consultará a los habitantes.

“Se planteó Coahuila, pero hay otras regiones del país. Entonces, si vemos que es factible en esta zona, con esta tecnología y bajo estas condiciones, habrá que hablar con la población de esa zona”, dijo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-listo-para-explotar-gas-con-eso-se-resarcira-el-dano-por-ahmsa-NC20008603

Dos científicos de Coahuila participarán en el grupo interdisciplinario: Luis Fernando Camacho Ortegón, de la UAdeC, quien estuvo presente, y Samuel Alejandro Lozano Morales, investigador del Centro de Investigación en Química Aplicada, quien fue mencionado, pero no asistió.

Durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el investigador Luis Fernando Camacho aseguró que en la región de la Cuenca Eagle Ford, en el sur de Texas, no se han registrado accidentes ni contaminación de fluidos en acuíferos someros, debido al uso de tecnologías modernas.

Indicó que, con los avances actuales y los sistemas de monitoreo robotizado en tiempo real, el fracking ha alcanzado un nivel de seguridad muy estable.

Asimismo, señaló que existen mecanismos tecnológicos para evitar el uso masivo de agua, los cuales pueden reducir su consumo hasta en un 95%.

UN FRENTE ACADÉMICO

La secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz, fue la encargada de presentar a los integrantes de este comité. Se indicó que la necesidad de este análisis radica en la actual vulnerabilidad energética del país, ya que México depende en un 75% del gas natural importado de Estados Unidos.

https://vanguardia.com.mx/opinion/explotacion-de-gas-no-convencional-en-mexico-elegir-entre-inconvenientes-AJ19986633

“Ya consumimos gas no convencional, pero no se extrae aquí”, dijo la presidenta.

Se explicó que el grupo de expertos no solo se centrará en la ingeniería de yacimientos, sino que también abordará la complejidad del fracking desde diversas aristas críticas, como la gestión del agua.

Integrantes del Grupo multidisciplinario

Dr. Luis Fernando Camacho Ortegón de la Universidad Autónoma de Coahuila.

Dr. Samuel Alejandro Lozano Morales del Centro de Investigación en Química Aplicada (CIQA). (Coahuila)

Dr. Carlos Serralde Monreal, especialista mexicano en el extranjero (Mount Royal University de Canadá).

Dr. Manuel Martínez Morales, del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA).

Dr. Jesús Humberto Romo Toledano de la Escuela de Ingeniería Química e Industrias Extractivas del IPN.

Dr. Luis Carlos Sandoval Herazo (Instituto Tecnológico Superior de Misantla).

Dra. Blanca Jiménez Cisneros (SRE y UNAM).

Dr. Carlos Aguilar Madera de la UANL

Dr. Eric Emmanuel Luna del Instituto Mexicano del Petróleo

M. en I. Rosa María Hernández Medel de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA-Ticomán).

Dra. Elena Centeno García, del Instituto de Geología de la UNAM.

M. en C. José Adalberto Morquecho Robles (IPN-ESIA Ticomán).

Dra. Patricia Rivas, directora del IMTA, de SEMARNAT

Dra. Ana Paulina Gómora Figueroa (UNAM).

Dra. Blanca Prado (Instituto de Geología de la UNAM).

Dra. Telma Castro (Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM).

Dra. Margarita Mercedes González Brambila (UAM).

Dra. Norma Leticia Campos Aragón (UNAM)

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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