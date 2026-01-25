Tec Saltillo y el Conalep ajustan horarios por llegada de la tercera tormenta invernal a Coahuila

La llegada de la tercera tormenta invernal, que este fin de semana provocó un marcado descenso de temperaturas, vientos fuertes y condiciones de riesgo en amplias zonas del norte del País, llevó a diversas instituciones educativas de Coahuila a modificar de manera preventiva sus esquemas de operación para este lunes 26 de enero.

AJUSTA TEC-NM ACTIVIDADES POR LLEGADA DE FRENTE FRÍO

A través de un comunicado emitido la tarde del domingo, el Instituto Tecnológico Nacional de México, campus Saltillo (TecNM-Saltillo), informó que, debido a la presencia de una masa de aire polar, las actividades académico-administrativas iniciarán de manera presencial a partir de las 09:00 horas en los horarios matutinos.

La institución destacó que esta medida responde al interés permanente de proteger la seguridad de su comunidad laboral y estudiantil, al tiempo que agradeció la disposición del personal que deberá dar seguimiento a trámites apremiantes que no pueden ser suspendidos, en beneficio de la población estudiantil y trabajadora.

CONALEP SUSPENDE CLASES EN ESCUELAS DEL NORTE Y CENTRO

En el mismo contexto climático, el Sistema Conalep Coahuila informó que se suma a la estrategia estatal de prevención, por lo que suspendió las clases presenciales este lunes 26 de enero en los planteles ubicados en Acuña, Piedras Negras, Múzquiz, Frontera y Monclova, municipios donde se prevén las condiciones más adversas.

En tanto, en los planteles Saltillo I, Saltillo II, Torreón y San Pedro, el ingreso a clases se realizará a partir de las 09:00 horas, como medida de precaución ante las bajas temperaturas registradas durante la madrugada.

Por su parte, la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) también anunció el ajuste en su jornada, al recorrer el horario de entrada a las 09:00 horas tanto para estudiantes como para personal administrativo en sus unidades académicas, en atención a las condiciones generadas por la tormenta invernal.

Las autoridades educativas coincidieron en que las medidas adoptadas buscan reducir riesgos durante las primeras horas del día, cuando se presentan las temperaturas más bajas, y reiteraron el llamado a la comunidad a mantenerse informada a través de los canales oficiales.