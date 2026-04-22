$!Saltillo: Creatividad estudiantil toma pantalla y lente en Preparatoria Uno de la UAdeC

En el marco de la Semana Cultural y Deportiva Lince de la Preparatoria Número Uno de la Universidad Autónoma de Coahuila, estudiantes de la materia de Liderazgo y Emprendimiento dieron muestra de su capacidad creativa con la presentación de una Muestra de Cortometrajes y una Exposición Fotográfica. Las producciones fueron resultado del Taller de Producción Audiovisual impartido por el cineasta Fernando Recio, quien acercó a las y los alumnos a herramientas de lenguaje cinematográfico y escritura creativa, facilitando el desarrollo de historias propias llevadas a formato audiovisual.

Durante la jornada se proyectaron cerca de 10 cortometrajes realizados por el alumnado, entre los que destacaron “¿Y sí?”, “Dog depresión” y “¿Esa... es mi voz?”, piezas que abordan inquietudes juveniles a partir de narrativas construidas desde su realidad cotidiana. Las obras presentadas evidenciaron no solo habilidades técnicas emergentes, sino también una exploración temática que conecta con emociones, identidad y entorno, consolidando un ejercicio formativo integral.

De manera paralela, se inauguró una exposición compuesta por alrededor de 60 fotografías, en la que los participantes aplicaron principios de composición, encuadre y perspectiva, dando como resultado una diversidad de propuestas visuales. FORMACIÓN INTEGRAL MÁS ALLÁ DEL AULA Ambas actividades, coordinadas por el docente Rafael Valadez Rodríguez, se integran a una estrategia académica que promueve el pensamiento crítico, la creatividad y el trabajo colaborativo entre las y los estudiantes.

La Semana Cultural y Deportiva Lince, que se desarrolla del 20 al 24 de abril, contempla una agenda diversa con talleres de tejido, cocina, gelish, baile y dibujo, así como competencias deportivas de tochito, volibol, softbol y basquetbol en ramas femenil y varonil. Asimismo, incluye concursos de Sudoku, fotografía y poesía, una feria científica, presentaciones de porristas y el torneo de videojuegos Smash Bros, consolidándose como un espacio que impulsa la participación integral del alumnado en ámbitos culturales, artísticos, deportivos y científicos.

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