TecNM-Saltillo somete su Sistema de Gestión a auditoría de vigilancia

El TecNM-Saltillo inició la Auditoría de Vigilancia 1 a su Sistema de Gestión, proceso mediante el cual se revisará la eficacia de sus procedimientos, el cumplimiento de objetivos y el avance de las acciones encaminadas a la mejora continua. El arranque se realizó en la sala de juntas “Federico Berrueto Ramón”, del Centro de Información, con la participación de la directora Ania Guadalupe Sánchez Ruiz y los subdirectores Tere Borrego Jiménez, Ricardo Martínez Alvarado y Emmanuel Flores Villa, además de Xitlalic Ibarra Salazar, coordinadora de Innovación y Calidad.

En el acto también estuvieron jefas y jefes de departamento, quienes recibieron las indicaciones de Javier Ceceñas Solís, auditor representante de American Registrar of Management Systems (ARMS), empresa encargada de realizar la revisión en las distintas áreas del instituto. REVISARÁN PROCESOS Y ACCIONES DE MEJORA La auditoría contempla la revisión de la forma en que la institución identifica necesidades, da seguimiento a objetivos y metas, determina recursos y establece responsabilidades dentro de su estructura organizacional. También se analizará la planeación de los procesos operativos, los planes de contingencia ante eventos previsibles y la manera en que las auditorías internas y la revisión por parte de la dirección atienden los cambios en la operación. Otro de los aspectos a evaluar será la aplicación de acciones preventivas y correctivas derivadas de auditorías internas, así como las medidas de medición y mejora incorporadas al Sistema de Gestión.

TRES DÍAS DE REVISIÓN EN EL INSTITUTO Durante la visita también se verificará el seguimiento a los hallazgos de la auditoría anterior, el tratamiento de las quejas y el uso del logotipo y número de registro. Como criterio de evaluación se aplicará la norma NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015. La Auditoría de Vigilancia 1 tendrá una duración de tres días, periodo en el que se visitarán diferentes departamentos y áreas del TecNM-Saltillo. Javier Ceceñas Solís fungirá como auditor líder, mientras que Xitlalic Ibarra Salazar será la responsable del Sistema de Gestión por parte del instituto.

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