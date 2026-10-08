$!Tecnológico de Saltillo alista Feria del Servicio Social

El Instituto Tecnológico de Saltillo llevará a cabo el 13 y 14 de octubre la segunda edición de sus actividades de orientación y vinculación relacionadas con el servicio social, dirigidas a su comunidad estudiantil. Como parte de la jornada, el martes 13 de octubre se realizará la Plática del servicio social, de 10:00 a 11:00 horas, en el aula A25 “Segundo Rodríguez”.

La actividad tiene como propósito brindar información a las y los estudiantes que realizarán este proceso durante el periodo noviembre de 2026 a mayo de 2027, así como orientarles sobre los aspectos que deberán considerar para cumplir con esta etapa de su formación profesional. ACERCAN A ESTUDIANTES CON OPCIONES DE VINCULACIÓN Para el miércoles 14 de octubre se programó la Feria del Servicio Social 2026, segunda edición, que se desarrollará de 09:00 a 13:00 horas en el mezzanine del gimnasio “Alejandro S. Guillot”. En este espacio, el alumnado podrá conocer alternativas para realizar su servicio social y establecer contacto con las instituciones u organismos participantes, además de recibir información relacionada con las opciones disponibles. Las actividades forman parte de las acciones de vinculación del Instituto Tecnológico de Saltillo para facilitar que el alumnado cuente con información previa al inicio del próximo periodo de servicio social.

La institución invita a su comunidad estudiantil a participar en ambas actividades y aprovechar los espacios de orientación y contacto que se ofrecerán durante estas jornadas. IMPULSAN LA PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO Con estas acciones se busca facilitar el proceso de incorporación al servicio social y acercar a los estudiantes a espacios donde puedan aplicar conocimientos y participar en actividades vinculadas con las necesidades de distintos sectores. El programa corresponde al periodo noviembre 2026-mayo 2027 y forma parte de las actividades dirigidas a estudiantes que deben cumplir con esta etapa de su formación académica.