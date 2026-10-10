Saltillo: ‘Aquí Vamos Gratis’ ajusta su servicio por el maratón La Moderna 2026

El Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible (IMMUS) informó que el servicio de transporte gratuito “Aquí Vamos Gratis” ajustará su horario este domingo 11 de octubre, con motivo del Maratón Saltillo La Moderna 2026.

El director del organismo, Víctor de la Rosa Molina, explicó que las unidades comenzarán a operar a la 1:00 de la tarde, en lugar de su horario habitual, debido a que el recorrido del maratón coincide con el trayecto de las rutas. Con el ajuste se busca salvaguardar la integridad de los corredores y de los propios usuarios del transporte.