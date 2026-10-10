Saltillo: ‘Aquí Vamos Gratis’ ajusta su servicio por el maratón La Moderna 2026

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    Saltillo: ‘Aquí Vamos Gratis’ ajusta su servicio por el maratón La Moderna 2026
    El recorrido del maratón coincide con el trayecto habitual de las rutas del transporte gratuito, por lo que el servicio arrancará más tarde. FREEPIK

El IMMUS informó que el servicio iniciará operaciones a la 1:00 de la tarde; el recorrido del maratón coincide con el trayecto habitual de las rutas

El Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible (IMMUS) informó que el servicio de transporte gratuito “Aquí Vamos Gratis” ajustará su horario este domingo 11 de octubre, con motivo del Maratón Saltillo La Moderna 2026.

El director del organismo, Víctor de la Rosa Molina, explicó que las unidades comenzarán a operar a la 1:00 de la tarde, en lugar de su horario habitual, debido a que el recorrido del maratón coincide con el trayecto de las rutas. Con el ajuste se busca salvaguardar la integridad de los corredores y de los propios usuarios del transporte.

https://vanguardia.com.mx/deportes/maraton-saltillo-2026-que-calles-cerraran-este-domingo-y-desde-que-hora-EF24034022

La medida implica que quienes dependen de este servicio para trasladarse por la ciudad deberán prever sus actividades con anticipación o buscar alternativas durante la mañana y las primeras horas de la tarde.

Los cierres viales por la competencia comenzarán a las 4:50 de la mañana. El Gobierno Municipal recomendó a la ciudadanía organizar sus traslados y considerar el ajuste en el horario del servicio para la mañana del domingo.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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