‘Torreón, refugio de cristeros’; invitan a conferencia sobre la sangrienta confrontación entre el Estado y la Iglesia Católica

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Saltillo
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    ‘Torreón, refugio de cristeros’; invitan a conferencia sobre la sangrienta confrontación entre el Estado y la Iglesia Católica
    El encuentro forma parte del ciclo de conferencias “100 años de la Guerra Cristera”. CORTESÍA

Carola Sánchez Anívarro abordará el papel de la ciudad como refugio durante el conflicto, el 11 de septiembre en el Cecuvar, en Saltillo

El papel de Torreón como refugio para integrantes del movimiento cristero será analizado durante la conferencia “Torreón, Refugio de Cristeros”, que se realizará el próximo 11 de septiembre como parte del ciclo “100 años de la Guerra Cristera”.

La charla estará a cargo de Carola Sánchez Anívarro, quien abordará los acontecimientos registrados en la ciudad durante este periodo de la historia de México, así como su relación con la vida religiosa y social de la región.

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La conferencia se llevará a cabo a las 19:00 horas en el Auditorio del Cecuvar, con entrada libre.

ANALIZARÁN EL PAPEL DE TORREÓN

El encuentro forma parte de un ciclo organizado por el Gobierno del Estado de Coahuila y la Secretaría de Educación, a través del Centro Cultural Vito Alessio Robles, en coordinación con la Asociación de Cronistas e Historiadores de Coahuila y la Diócesis de Saltillo.

La actividad busca abrir un espacio para revisar acontecimientos de la Guerra Cristera y su impacto en distintos puntos de Coahuila, a partir de una perspectiva histórica.

$!Carola Sánchez Anívarro será la encargada de abordar el papel que desempeñó Torreón durante la Guerra Cristera.
Carola Sánchez Anívarro será la encargada de abordar el papel que desempeñó Torreón durante la Guerra Cristera. CORTESÍA

UNA MIRADA A LA HISTORIA REGIONAL

La conferencia permitirá conocer el papel que desempeñó Torreón durante el conflicto religioso y político que marcó distintas regiones del País durante las primeras décadas del siglo XX.

La Diócesis de Saltillo invitó a participar en esta actividad, con la que se busca acercar al público al estudio de la historia regional y de los acontecimientos vinculados con la Guerra Cristera.

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