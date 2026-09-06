Diócesis de Saltillo busca fondos para complejo educativo en Ramos Arizpe
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El proyecto contempla instalaciones desde preescolar hasta preparatoria; la Diócesis busca integrar un patronato para financiar su construcción
La Diócesis de Saltillo, a través del seminario y sus autoridades, busca reunir los fondos necesarios e integrar un patronato para edificar un nuevo complejo educativo en Ramos Arizpe.
El obispo de Saltillo, Hilario González García, explicó que el proyecto pretende responder al crecimiento demográfico de la zona mediante una opción educativa de inspiración católica.
“Ahorita estamos en cero. El proyecto ya está y creo que ya está cercado. Nos falta algo de la luz y algo del drenaje”, señaló el obispo sobre el estado actual del proyecto.
El plan arquitectónico contempla dos módulos principales: uno para preescolar y primaria, y otro para secundaria y preparatoria. De acuerdo con González García, la intención es comenzar la construcción por el área destinada a preparatoria.
“Queremos primero la prepa en un módulo que tenga varios salones, que tenga una capilla o un centro para como un salón de actos grande para ya empezar a vivir ahí”, detalló.
Actualmente, cerca de 60 alumnos reciben clases en la antigua Casa de la Culpas, instalaciones que se encuentran al límite de su capacidad, por lo que se solicitó al Municipio la renovación del préstamo del inmueble.
GOBERNANZA Y PAZ
Al ser cuestionado sobre las autoridades federales y la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum este domingo, el obispo indicó que la Iglesia pide sabiduría y prudencia para quienes gobiernan, independientemente de su afiliación partidista.
“Los invitamos a que estén también al pendiente de todos los bienes del bien común y de todas las personas independientemente del partido que sean para que haya esa recta gobernanza”, afirmó.
Añadió que la ciudadanía requiere condiciones de paz, seguridad, justicia, educación y salud, y llamó a instituciones, empresas e iglesias a trabajar de manera conjunta por el bien común.
REDES DE APOYO FRENTE AL AISLAMIENTO
Respecto a la prevención del suicidio, González García destacó la importancia de fortalecer el diálogo y los lazos afectivos dentro de las familias ante los problemas de aislamiento y soledad.
“En una sociedad individualista donde cada quien está realizando sus proyectos con mucha libertad pero con mucha soledad, más vale que nos hermanemos y que en la casa mantengamos ese diálogo”, concluyó.