Diócesis de Saltillo busca fondos para complejo educativo en Ramos Arizpe

El obispo de Saltillo, Hilario González García, explicó que el proyecto pretende responder al crecimiento demográfico de la zona mediante una opción educativa de inspiración católica.

La Diócesis de Saltillo , a través del seminario y sus autoridades, busca reunir los fondos necesarios e integrar un patronato para edificar un nuevo complejo educativo en Ramos Arizpe.

“Ahorita estamos en cero. El proyecto ya está y creo que ya está cercado. Nos falta algo de la luz y algo del drenaje”, señaló el obispo sobre el estado actual del proyecto.

El plan arquitectónico contempla dos módulos principales: uno para preescolar y primaria, y otro para secundaria y preparatoria. De acuerdo con González García, la intención es comenzar la construcción por el área destinada a preparatoria.

“Queremos primero la prepa en un módulo que tenga varios salones, que tenga una capilla o un centro para como un salón de actos grande para ya empezar a vivir ahí”, detalló.

Actualmente, cerca de 60 alumnos reciben clases en la antigua Casa de la Culpas, instalaciones que se encuentran al límite de su capacidad, por lo que se solicitó al Municipio la renovación del préstamo del inmueble.

GOBERNANZA Y PAZ

Al ser cuestionado sobre las autoridades federales y la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum este domingo, el obispo indicó que la Iglesia pide sabiduría y prudencia para quienes gobiernan, independientemente de su afiliación partidista.

“Los invitamos a que estén también al pendiente de todos los bienes del bien común y de todas las personas independientemente del partido que sean para que haya esa recta gobernanza”, afirmó.