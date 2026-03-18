Trabajador pierde la vida en un vagón, en Ramos Arizpe

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Saltillo
/ 18 marzo 2026
    Trabajador pierde la vida en un vagón, en Ramos Arizpe
    Personal de la Semefo se encargó de realizar el levantamiento del cuerpo.

Se trasladaba junto a otros trabajadores en una unidad de la empresa

Un empleado de una reconocida empresa de autotransporte de carga perdió la vida mientras era trasladado a su domicilio.

Fue identificado como Rogelio N., de 57 años, quien residía en la colonia Morelos de Saltillo. Viajaba junto a otro grupo de trabajadores de la empresa Consolidamex en una unidad tipo Nissan Urban.

El vehículo era conducido por Eliud José, quien declaró que, mientras circulaba por la carretera Monterrey-Saltillo, observó que uno de los pasajeros comenzó a sentirse mal. Ante la situación, detuvo la marcha de la unidad en el callejón lateral que conduce a los patios de la empresa Deacero.

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Posteriormente, realizó un llamado al sistema de emergencias 911, solicitando con urgencia una ambulancia, ya que el pasajero no respondía a ningún estímulo. A la llegada de los paramédicos, se confirmó que el hombre ya no contaba con signos vitales; se presume que sufrió un infarto.

Como primeros respondientes acudieron elementos de la Policía Preventiva Municipal, quienes acordonaron el área. Asimismo, resguardaron la unidad en la que era transportada la víctima, en espera de que personal de servicios periciales iniciara las diligencias correspondientes.

Los restos de Rogelio serán trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley.

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