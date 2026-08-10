Tragedia en Ramos Arizpe: tren arrolla a jovencita y le amputa un pie

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Saltillo
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    Tragedia en Ramos Arizpe: tren arrolla a jovencita y le amputa un pie
    La joven de 18 años fue arrollada por el ferrocarril en las inmediaciones de la colonia Peña Alta. MARTÍN ROJAS

La joven permanecía sobre las vías cuando se aproximaba la locomotora; pese a los silbatos de advertencia, fue alcanzada y trasladada en código rojo al Hospital Ixtlero

Una joven de 18 años resultó gravemente lesionada luego de ser arrollada por el ferrocarril la noche de ayer domingo en las inmediaciones de la colonia Peña Alta, en el municipio de Ramos Arizpe, lo que provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad.

Los hechos se registraron cuando la locomotora circulaba por las vías férreas que atraviesan dicho sector. De acuerdo con la versión proporcionada por los maquinistas, la joven permanecía sobre los rieles al momento en que el tren se aproximaba, por lo que activaron en diversas ocasiones el silbato de advertencia con la intención de alertarla y que se retirara de la zona de peligro.

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$!Paramédicos atendieron a la víctima y la trasladaron de emergencia al Hospital Ixtlero.
Paramédicos atendieron a la víctima y la trasladaron de emergencia al Hospital Ixtlero. MARTÍN ROJAS

Sin embargo, pese a las maniobras preventivas realizadas por los operadores, la joven no logró ponerse a salvo y fue alcanzada por la pesada unidad, sufriendo lesiones de extrema gravedad.

Testigos que presenciaron el accidente dieron aviso inmediato al Sistema de Emergencias 911, lo que movilizó a paramédicos y elementos de distintas corporaciones hasta el lugar del percance.

Tras una valoración inicial, los socorristas confirmaron que la víctima presentaba una amputación traumática del pie derecho por encima del tobillo, además de otras lesiones derivadas del impacto, por lo que fue estabilizada en el sitio y posteriormente trasladada en código rojo al Hospital Ixtlero para recibir atención médica especializada.

Elementos de seguridad acudieron para tomar conocimiento de los hechos y acordonar el área mientras se realizaban las diligencias correspondientes. Hasta el momento, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

La joven permanece hospitalizada bajo observación médica y su estado de salud se reporta como delicado.

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