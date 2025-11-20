Tráiler termina envuelto en llamas al poncharse neumático y perder el control, en el libramiento OFT

Saltillo
/ 20 noviembre 2025
    Tráiler termina envuelto en llamas al poncharse neumático y perder el control, en el libramiento OFT
    Bomberos de Ramos Arizpe trabajaron entre fuego y cables de alta tensión para sofocar el incendio del tractocamión . FOTO: ULISES MARTÍNEZ/VANGUARDIA

Aunque no hubo lesionados, el siniestro generó cierre vial y dejó daños significativos en infraestructura

En cenizas sobre el libramiento Óscar Flores Tapia terminó un tractocamión la tarde de este jueves, luego de que se le reventara un neumático, pasara por el arroyo central e invadiera los carriles contrarios para finalmente golpear la caja de un tráiler, una luminaria y cables de alta tensión que originaron el siniestro.

$!Elementos de seguridad cerraron la circulación mientras equipos de emergencia maniobraban para evitar riesgos por los cables energizados.
Elementos de seguridad cerraron la circulación mientras equipos de emergencia maniobraban para evitar riesgos por los cables energizados. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/VANGUARDIA

Alrededor de la 1:10 de la tarde se registró el accidente, atendido por personal de Bomberos de Ramos Arizpe y del aeropuerto, quienes se movilizaron de inmediato al kilómetro 3 de dicha vialidad estatal.

Al llegar, se cerró la circulación para evitar un segundo incidente debido a la corriente que aún podía presentarse en los cables de alta tensión golpeados durante el percance.

Según testigos, el tráiler responsable —que terminó quemado— circulaba de Arteaga hacia Ramos Arizpe cuando, tras reventarse un neumático, el operador perdió el control hacia su izquierda. El vehículo cruzó el arroyo central, invadió los carriles contrarios y golpeó la caja de otro tráiler.

$!Restos del tractocamión incendiado permanecieron a un costado de la vía estatal, a la espera de que la empresa responsable cubra los daños ocasionados.
Restos del tractocamión incendiado permanecieron a un costado de la vía estatal, a la espera de que la empresa responsable cubra los daños ocasionados. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/VANGUARDIA

Tras el impacto, el tractocamión salió de la carretera hacia la derecha y derribó una luminaria que, al caer, impactó cables de alta tensión, lo que generó la chispa y la corriente que iniciaron el incendio. El operador abandonó la unidad tras ver el fuego, mientras cuerpos de rescate y autoridades municipales y estatales arribaron para controlar la emergencia.

$!El vehículo quedó reducido a cenizas luego de invadir carriles contrarios, golpear una luminaria y provocar una descarga eléctrica que desató las llamas.
El vehículo quedó reducido a cenizas luego de invadir carriles contrarios, golpear una luminaria y provocar una descarga eléctrica que desató las llamas. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/VANGUARDIA

Luego de varios minutos de maniobras, la vialidad fue liberada por completo. No se reportaron personas lesionadas, aunque sí daños materiales que deberá cubrir la empresa propietaria del vehículo responsable.

Temas


Accidentes
Seguridad
Última hora Saltillo

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

