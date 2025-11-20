Tráiler termina envuelto en llamas al poncharse neumático y perder el control, en el libramiento OFT

En cenizas sobre el libramiento Óscar Flores Tapia terminó un tractocamión la tarde de este jueves, luego de que se le reventara un neumático, pasara por el arroyo central e invadiera los carriles contrarios para finalmente golpear la caja de un tráiler, una luminaria y cables de alta tensión que originaron el siniestro. TE PUEDE INTERESAR: Saltillo marcha en el desfile por el 115 aniversario de la Revolución Mexicana

Alrededor de la 1:10 de la tarde se registró el accidente, atendido por personal de Bomberos de Ramos Arizpe y del aeropuerto, quienes se movilizaron de inmediato al kilómetro 3 de dicha vialidad estatal. Al llegar, se cerró la circulación para evitar un segundo incidente debido a la corriente que aún podía presentarse en los cables de alta tensión golpeados durante el percance. Según testigos, el tráiler responsable —que terminó quemado— circulaba de Arteaga hacia Ramos Arizpe cuando, tras reventarse un neumático, el operador perdió el control hacia su izquierda. El vehículo cruzó el arroyo central, invadió los carriles contrarios y golpeó la caja de otro tráiler.

Tras el impacto, el tractocamión salió de la carretera hacia la derecha y derribó una luminaria que, al caer, impactó cables de alta tensión, lo que generó la chispa y la corriente que iniciaron el incendio. El operador abandonó la unidad tras ver el fuego, mientras cuerpos de rescate y autoridades municipales y estatales arribaron para controlar la emergencia.