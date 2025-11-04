¿Transporte público eléctrico en Saltillo? Municipio evaluará la opción en Foro de Movilidad

Saltillo
/ 4 noviembre 2025
    ¿Transporte público eléctrico en Saltillo? Municipio evaluará la opción en Foro de Movilidad
    “Taruk” es un modelo de camión eléctrico, cuyo nombre en lengua yaqui significa “correcaminos”. Cuenta con una autonomía de hasta 350 km tras dos horas de carga. FOTO: VANGUARDIA/ ARCHIVO

El Ayuntamiento analizará opciones de transporte público eléctrico durante la reunión de la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad y la Expo Transporte que se realizará la próxima semana en Guadalajara

En Saltillo, el director del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible (IMMUS), Víctor de la Rosa, informó que el municipio participará en la reunión de la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad, donde se presentarán modelos de camiones eléctricos mexicanos, entre ellos el prototipo Taruk. “No podemos quedarnos en el punto actual. Tenemos que brincar rápido al tema de lo eléctrico”, afirmó.

Comentó que el encuentro servirá para revisar esquemas de financiamiento en los que podrían participar el Gobierno Federal y los concesionarios del transporte urbano. “Vamos a explorar el modelo y su acompañamiento financiero. Apenas es el primer acercamiento, pero debemos ver hacia adelante cómo movernos”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: lista y por lanzarse, app de rutas del transporte público en tiempo real

“El camión mexicano eléctrico Taruk tiene su propio esquema. La primera parte que hacen es la firma de un convenio donde empiezas a aprobarlo. Luego, se ve el tema de lo financiero”, puntualizó.

El funcionario agregó que este tipo de unidades buscan reducir emisiones y ofrecer alternativas de movilidad más limpias para ciudades como Saltillo que, además de todo, rebasan ya el millón de habitantes.

Además, De la Rosa mencionó que en este encuentro se revisarán también los temas del tren de pasajeros y de la bicicleta pública. “Compartimos los estudios previos y los que estamos realizando ahora mismo en cuanto a puntos o cruces alrededor”, comentó.

“Ahora mismo ya está entrando la parte inicial del trabajo relacionada al tema de los predios, al tema catastral y de desarrollo urbano con los permisos de construcción”, agregó. “Nos toca asistir a las reuniones que convoca la propia Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes Federal”, concluyó la autoridad.

Temas


Movilidad
Sustentabilidad
Transporte

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

true

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La explotación del gas shale es principalmente criticado por la técnica del fracking.

Rechazan organizaciones plan de Pemex para reactivar el fracking en el noreste de México
En 2016, Aeroméxico controlaba 50 por ciento de los slots del AICM, sostuvo, mientras que para 2024, Delta-Aeroméxico tenÌa el 60 por ciento.

Critica Gobierno de Trump la decisión de AMLO de ‘destruir’ NAIM

true

Carlos Manzo o la debacle de la seguridad pública
Otras sombras michoacanas

Otras sombras michoacanas
La propuesta busca incluir la modificación de placas dentro de los delitos de falsificación de documentos de vehículos.

Coahuila: proponen hasta ocho años de prisión a quien modifique las placas vehiculares
true

‘Yo no fui, fue Teté’, el estribillo exculpatorio de la 4T
true

Sheinbaum copia a Peña Nieto su ‘Plan Michoacán’
Labor. El colorido stand de Etiqus, empresa saltillense especializada en etiquetas premium, cautivó a los asistentes del Festival Mundo Mezcal 2025 con su propuesta que fusiona tecnología, diseño y tradición mexicana.

Coahuila brilla en festival ‘Mezcalero’