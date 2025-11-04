¿Transporte público eléctrico en Saltillo? Municipio evaluará la opción en Foro de Movilidad

En Saltillo, el director del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible (IMMUS), Víctor de la Rosa, informó que el municipio participará en la reunión de la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad, donde se presentarán modelos de camiones eléctricos mexicanos, entre ellos el prototipo Taruk. “No podemos quedarnos en el punto actual. Tenemos que brincar rápido al tema de lo eléctrico”, afirmó.

Comentó que el encuentro servirá para revisar esquemas de financiamiento en los que podrían participar el Gobierno Federal y los concesionarios del transporte urbano. “Vamos a explorar el modelo y su acompañamiento financiero. Apenas es el primer acercamiento, pero debemos ver hacia adelante cómo movernos”, dijo.

“El camión mexicano eléctrico Taruk tiene su propio esquema. La primera parte que hacen es la firma de un convenio donde empiezas a aprobarlo. Luego, se ve el tema de lo financiero”, puntualizó.

El funcionario agregó que este tipo de unidades buscan reducir emisiones y ofrecer alternativas de movilidad más limpias para ciudades como Saltillo que, además de todo, rebasan ya el millón de habitantes.

Además, De la Rosa mencionó que en este encuentro se revisarán también los temas del tren de pasajeros y de la bicicleta pública. “Compartimos los estudios previos y los que estamos realizando ahora mismo en cuanto a puntos o cruces alrededor”, comentó.

“Ahora mismo ya está entrando la parte inicial del trabajo relacionada al tema de los predios, al tema catastral y de desarrollo urbano con los permisos de construcción”, agregó. “Nos toca asistir a las reuniones que convoca la propia Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes Federal”, concluyó la autoridad.