Tras accidente, Aerus opera con normalidad vuelo Piedras Negras-Monterrey de este martes

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    Tras accidente, Aerus opera con normalidad vuelo Piedras Negras-Monterrey de este martes
    El vuelo de este martes llegó a Piedras Negras con nueve pasajeros y despegó hacia Monterrey con dos pasajeros. CORTESÍA

El gobierno de Coahuila informó que seguirá fortaleciendo la seguridad operacional de los servicios aeroportuarios de la entidad

Tras el accidente aéreo que sufrió el vuelo de este lunes entre Piedras Negras y Monterrey operado por Aerus, la oficina de Servicios Aeroportuarios de Coahuila informó que la ruta operó con normalidad este martes.

Detalló que llegó a Piedras Negras con nueve pasajeros a las 10:20 horas y salió con dos pasajeros a las 10:48 de este martes.

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Asimismo expuso que la empresa Aerus constantemente cuida sus protocolos con personal de experiencia, además de que la oficina brindó el apoyo y soporte necesario.

La oficina además lamentó el accidente de este lunes en el que “afortunadamente no hubo pérdidas humanas”.

“Seguiremos fortaleciendo la conectividad del Estado, trabajando en el desarrollo económico de las regiones y dando seguimiento muy puntual en la seguridad operacional”, expuso este martes la oficina a VANGUARDIA.

Por su parte, desde el lunes la empresa Aerus informó que el único pasajero y las dos personas de la tripulación se encontraron con vida y recibiendo valoración médica de manera preventiva.

“El vuelo ZV165 con destino al Aeropuerto Internacional de Monterrey, presentó un percance durante su llegada, realizando un aterrizaje precautorio aproximadamente 2.5 millas náuticas al norte de las inmediaciones del aeropuerto”, comunicó la empresa.

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Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas de movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente y turismo. Ha dado seguimiento a la evolución de la sequía en Coahuila, la reestructuración del transporte público en Saltillo, monitoreo de la calidad del aire y conservación de inmuebles catalogados como patrimonio en el Centro Histórico. Además, colaboró en la realización de los primeros mapeos de esculturas y murales en Saltillo.

Ha realizado diversos cursos de actualización, como el de periodismo de investigación de Grupo Reforma en 2025.

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