Tras accidente, Aerus opera con normalidad vuelo Piedras Negras-Monterrey de este martes

Detalló que llegó a Piedras Negras con nueve pasajeros a las 10:20 horas y salió con dos pasajeros a las 10:48 de este martes.

Tras el accidente aéreo que sufrió el vuelo de este lunes entre Piedras Negras y Monterrey operado por Aerus, la oficina de Servicios Aeroportuarios de Coahuila informó que la ruta operó con normalidad este martes.

Asimismo expuso que la empresa Aerus constantemente cuida sus protocolos con personal de experiencia, además de que la oficina brindó el apoyo y soporte necesario.

La oficina además lamentó el accidente de este lunes en el que “afortunadamente no hubo pérdidas humanas”.

“Seguiremos fortaleciendo la conectividad del Estado, trabajando en el desarrollo económico de las regiones y dando seguimiento muy puntual en la seguridad operacional”, expuso este martes la oficina a VANGUARDIA.

Por su parte, desde el lunes la empresa Aerus informó que el único pasajero y las dos personas de la tripulación se encontraron con vida y recibiendo valoración médica de manera preventiva.

“El vuelo ZV165 con destino al Aeropuerto Internacional de Monterrey, presentó un percance durante su llegada, realizando un aterrizaje precautorio aproximadamente 2.5 millas náuticas al norte de las inmediaciones del aeropuerto”, comunicó la empresa.