Tras ataque en Torreón, director de CBTIS 97 llama a reforzar seguridad y atención socioemocional

El jueves 1 de octubre, dos hermanos de 18 años y exalumnos ingresaron a la Secundaria General número 13, en el ejido La Unión en Torreón, donde atacaron con armas blancas y utilizaron petardos. La subdirectora del plantel perdió la vida y cuatro personas resultaron lesionadas, de acuerdo con la actualización difundida por autoridades. Los dos presuntos responsables fueron detenidos.

La seguridad dentro y alrededor de las escuelas no debe recaer únicamente en las corporaciones de seguridad, sino asumirse como una responsabilidad compartida por toda la comunidad educativa, consideró Luis Arcadio de la Peña Martínez, director del CBTIS 97 de Saltillo , luego del ataque registrado en una secundaria de Torreón.

Consultado sobre la reflexión que deja lo ocurrido para el sector educativo, De la Peña Martínez sostuvo que las instituciones deben fortalecer las medidas encaminadas a proteger a estudiantes, docentes y trabajadores.

“La seguridad depende de todas y todos y no particularmente solamente de las autoridades, en este caso, de seguridad. Creo que es un trabajo colegiado que tenemos que hacer”, expresó.

El director explicó que el CBTIS 97 mantiene coordinación con el Gobierno Municipal de Saltillo para contar con monitoreo y patrullajes en los alrededores del plantel, mientras que al interior existen medidas propias. Entre ellas mencionó un circuito cerrado de videovigilancia y una aplicación mediante la cual los estudiantes registran sus horarios de entrada y salida.

De acuerdo con De la Peña Martínez, un día antes del ataque registrado en Torreón, representantes del plantel acudieron a la Presidencia Municipal de Saltillo para agradecer al alcalde Javier Díaz González el apoyo recibido en materia de monitoreo y patrullajes.

El objetivo de estas acciones, explicó, es brindar mayor seguridad a los estudiantes en el exterior, mientras que la institución mantiene la responsabilidad sobre las medidas implementadas dentro de sus instalaciones.

“Es un mensaje para quienes trabajamos en el quehacer educativo: que redoblemos esfuerzos, porque es una gran responsabilidad salvaguardar la integridad de todos los miembros de la comunidad educativa, tanto maestras, maestros, estudiantes y padres de familia”, señaló.

LA ATENCIÓN EMOCIONAL, PARTE DE LA PREVENCIÓN

La reflexión del director no se limitó a controles de acceso o vigilancia. Al ser cuestionado sobre la importancia de la atención psicológica y socioemocional después de un hecho como el ocurrido en Torreón, De la Peña Martínez la calificó como “muy, muy importante”.

Explicó que desde hace meses el CBTIS 97 desarrolla una estrategia denominada “ABC de las emociones”, como parte de las acciones orientadas a la formación integral de sus estudiantes.

Durante la ceremonia por el 50 aniversario del plantel, el propio director señaló que en los últimos años se han implementado campañas de salud mental, bienestar socioemocional y tutorías académicas. Además, sostuvo que este tipo de estrategias han permitido profundizar en el acompañamiento de los alumnos y forman parte de un modelo que busca atender diferentes aspectos de su desarrollo.

PROTOCOLOS YA EXISTÍAN

Sobre si después de lo sucedido en Torreón el CBTIS 97 recibió alguna instrucción para revisar sus protocolos de seguridad, el director precisó que el subsistema federal ya cuenta desde hace años con procedimientos establecidos para diferentes situaciones.

“No es un tema que nosotros estemos trabajando ahorita”, puntualizó.

Explicó que, adicionalmente, el CBTIS 97 ha desarrollado programas propios y aseguró que los protocolos establecidos por la Subsecretaría de Educación Media Superior federal contemplan diferentes condiciones que pueden presentarse dentro de los planteles.