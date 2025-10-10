Tras incendio de tejabán en Urbivilla, PC de Ramos Arizpe insta a regularizar predios

/ 10 octubre 2025
    Tras incendio de tejabán en Urbivilla, PC de Ramos Arizpe insta a regularizar predios
    Elementos de Protección Civil y Bomberos atendieron el incendio en la Colonia Urbivilla. FOTO: CORTESÍA

El director de Protección Civil explicó que la rápida intervención de bomberos evitó pérdidas humanas y detalló el despliegue de unidades durante el siniestro

Francisco Sánchez, Director de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe, confirmó un incendio que afectó un tejabán la noche de ayer en la colonia Urbivilla de ese municipio.

El siniestro, registrado a las 00:15 horas, movilizó rápidamente a los cuerpos de emergencia, quienes mantuvieron las operaciones durante más de una hora.

La intervención oportuna del personal evitó que el incidente provocara pérdidas humanas.

“Fue un tejabán... Hubo daños materiales, pero afortunadamente no hubo lesionados”, declaró Sánchez a la prensa esta mañana.

El hecho reavivó la problemática de los terrenos irregulares en la colonia, ya que el supuesto propietario del predio señaló una posible causa. Según comentó, al tratarse de propiedades sin regulación, alguien podría haber iniciado el fuego.

“El que dice ser propietario comenta que alguien le prendió fuego”, explicó el titular de Protección Civil y Bomberos.

Ante la situación de inseguridad recurrente en el sector, Sánchez emitió una recomendación sobre la certeza jurídica de los predios, instando a los habitantes a formalizar su patrimonio.

“Creo que esa sería la primera recomendación: que hagan sus trámites ante el Instituto Estatal de la Vivienda para regularizar”, enfatizó.

Para atender el incidente, los elementos desplegaron un protocolo completo, que incluyó distintas unidades en la zona.

“Participaron un camión de bomberos, una pipa y una ambulancia, que es el protocolo que seguimos para cualquier incendio de vivienda”, detalló Sánchez.

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

