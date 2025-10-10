Impulsa AIERA creación urgente de Patronato de Bomberos en Ramos Arizpe

La comunidad industrial de Ramos Arizpe, uno de los motores económicos de Coahuila, ha reiterado la urgente necesidad de establecer un Patronato de Bomberos local.

Diego Gándara, presidente de la Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arizpe (AIERA), enfatizó que esta figura es necesaria debido a la magnitud del parque industrial.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: joven motociclista se estrella contra auto que se le atravesó y resulta lesionado

El llamado surge en el contexto de la intención municipal de crear dicho patronato, reconociendo el alto volumen de servicios que atienden Protección Civil y Bomberos.

Gándara destacó que, históricamente, el apoyo del sector privado ha sido constante: “La comunidad industrial se ha apoyado mucho al área de bomberos y protección civil”.

El presidente de AIERA subrayó que un patronato sería la respuesta institucional apropiada a la escala que ha alcanzado el municipio. “Sería muy útil; dado el crecimiento que tiene la Comunidad Industrial de Ramos, sería muy oportuno tener un patronato”, afirmó Gándara.

Al ser cuestionado sobre el apoyo de Saltillo, el líder empresarial mencionó la coordinación existente con el Estado y otros municipios: “Con el Gobernador hay una coordinación entre los tres principales municipios y se ha trabajado en conjunto”, aclaró.

Sin embargo, matizó que la situación se debe al volumen de trabajo, no a una falta de colaboración: “Más que desventaja, hay necesidades. La comunidad industrial es muy grande y requiere atención”.

Señaló que la vasta comunidad industrial expone claras oportunidades de mejora en la capacidad de respuesta: “Si la comparamos con la capacidad del cuerpo de bomberos, sí hay muchas áreas de oportunidad para seguir trabajando y mejorar”.

TE PUEDE INTERESAR: Llamas consumen tejabán en Ramos Arizpe; se investiga posible acto intencional

Gándara apuntó que el apoyo del sector continuará incluso sin la formalidad del patronato, aunque esta figura representaría el camino más eficiente: “Al final del día, el propio cuerpo de bomberos y la comunidad industrial pueden seguir apoyando; no necesariamente tiene que ser a través de un patronato”.

La creación de esta nueva figura se considera un mecanismo que optimizaría la gestión administrativa y los recursos: “Obviamente, el patronato ayuda en toda la gestión y administración, y creo que podría tener un impacto aún mayor”.

Finalmente, AIERA confirmó su respaldo a la iniciativa, viéndola como una acción institucional positiva para la ciudad: “Vemos positiva esta acción de poder crear su propio patronato; sí, lo consideramos oportuno”, concluyó Gándara.