Tras incendio en vivienda, casilla logra operar con normalidad en Saltillo

La casa pertenece a Deyanira Guadalupe “N”., quien originalmente sería presidenta de casilla durante la jornada electoral. Sin embargo, tras el incidente, las autoridades realizaron cambios para continuar con la operación.

Horas de incertidumbre previas a la jornada electoral terminaron convirtiéndose en una reorganización contrarreloj. Luego del incendio registrado días antes de la elección en una vivienda de Saltillo donde se resguardaba material para una casilla, el proceso logró mantenerse en pie y la votación se realizó sin mayores contratiempos este domingo.

“Hubo un sustituto”, explico Deyanira, quien finalmente ya no participó directamente en la casilla.

Pese a la situación, relató que la recuperación del material electoral ocurrió rápidamente, lo que permitió reorganizar todo en cuestión de horas.

“Yo fui la que los recuperé y sí, todo estuvo rápido porque sí logré sacar los papeles bien”, comentó.

Según explicó, la respuesta por parte de las autoridades electorales fue inmediata y tanto la documentación como el resto del proceso pudieron resolverse el mismo día del incidente.

“Fue en el momento... todo se reemplazó, se recuperó en el mismo día”, señaló.

Durante este domingo, ciudadanos acudieron normalmente a emitir su voto en el sector, mientras la elección continuó bajo una nueva organización.

Aunque vivió una situación extraordinaria días antes de la apertura de casillas, Deyanira aseguró que volvería a participar en futuros procesos electorales.

“Todo salió bien, todo está bien”, expresó.