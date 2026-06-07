Tras incendio en vivienda, casilla logra operar con normalidad en Saltillo

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    Tras incendio en vivienda, casilla logra operar con normalidad en Saltillo
    Aunque ya no fungió como presidenta de casilla, Deyanira Guadalupe N. aseguró que el proceso logró reorganizarse sin afectar la votación de este domingo. FOTO: SERGIO SOTO

Material electoral fue recuperado y reemplazado el mismo día del incidente

Horas de incertidumbre previas a la jornada electoral terminaron convirtiéndose en una reorganización contrarreloj. Luego del incendio registrado días antes de la elección en una vivienda de Saltillo donde se resguardaba material para una casilla, el proceso logró mantenerse en pie y la votación se realizó sin mayores contratiempos este domingo.

La casa pertenece a Deyanira Guadalupe “N”., quien originalmente sería presidenta de casilla durante la jornada electoral. Sin embargo, tras el incidente, las autoridades realizaron cambios para continuar con la operación.

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“Hubo un sustituto”, explico Deyanira, quien finalmente ya no participó directamente en la casilla.

Pese a la situación, relató que la recuperación del material electoral ocurrió rápidamente, lo que permitió reorganizar todo en cuestión de horas.

“Yo fui la que los recuperé y sí, todo estuvo rápido porque sí logré sacar los papeles bien”, comentó.

Según explicó, la respuesta por parte de las autoridades electorales fue inmediata y tanto la documentación como el resto del proceso pudieron resolverse el mismo día del incidente.

“Fue en el momento... todo se reemplazó, se recuperó en el mismo día”, señaló.

Durante este domingo, ciudadanos acudieron normalmente a emitir su voto en el sector, mientras la elección continuó bajo una nueva organización.

Aunque vivió una situación extraordinaria días antes de la apertura de casillas, Deyanira aseguró que volvería a participar en futuros procesos electorales.

“Todo salió bien, todo está bien”, expresó.

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Sergio Soto

Sergio Soto

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), con formación técnica en artes, y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas con enfoque social, sistema de salud y salud mental, así como historias que visibilizan problemas de interés público o que buscan inspirar a la comunidad.

Ha tenido experiencia como docente en instituciones educativas de nivel preescolar, primaria y preparatoria, impartiendo talleres o clases de artes, español e inglés; además de ser aficionado a los videojuegos, las series y el cine.

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