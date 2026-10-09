Trascienden perfiles para la Rectoría de la Narro; campañas arrancan el lunes

Rosalinda Mendoza Villarreal, José Antonio González Fuentes y Guillermo Galván Gallegos integrarían la terna para contender por la Rectoría de la UAAAN. La Comisión Electoral dará a conocer oficialmente los nombres el lunes 12 de octubre, cuando comenzará la promoción de candidaturas La tarde del viernes trascendieron los nombres de Rosalinda Mendoza Villarreal, José Antonio González Fuentes y Guillermo Galván Gallegos como los perfiles que integrarían la terna para contender por la Rectoría de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN). Aunque la información aún no ha sido formalizada, se prevé que sea el próximo lunes 12 de octubre cuando se den a conocer oficialmente los nombres de quienes serán considerados candidatos a dirigir la institución, con lo que también iniciará el periodo de campañas.

Mendoza Villarreal sería la única mujer en la contienda. Es profesora investigadora del Departamento de Horticultura y cuenta con un doctorado en Fitomejoramiento por la propia UAAAN. Su trabajo académico se enfoca en áreas como microbiología agrícola, bioquímica vegetal y agricultura protegida. Registra más de 70 publicaciones científicas y cuenta con el reconocimiento de Investigadora Nacional Nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). También ha ocupado cargos en el área de posgrado y participó en el proceso de sucesión de 2022.

Desde la fundación de la Narro, en 1923, la institución no ha tenido una mujer al frente de la Rectoría, por lo que su eventual participación colocaría nuevamente el tema de la representación femenina en la conducción de la universidad. Otro de los perfiles es José Antonio González Fuentes, ingeniero agrónomo en Horticultura, maestro en Ciencias en Horticultura y doctor en Horticultura y Agronomía por la University of California, Davis. En su trayectoria dentro de la institución ha ocupado cargos como coordinador de la División de Agronomía, secretario general y subdirector de Licenciatura. Es integrante del SNI, con Nivel 1, y también participó en la sucesión rectoral de 2022. El tercer nombre que trascendió es el de Guillermo Galván Gallegos, maestro en Ciencias y egresado de la Facultad de Zootecnia en Saltillo. Actualmente está adscrito al Departamento de Administración Agropecuaria y anteriormente se desempeñó como director de Docencia y secretario ejecutivo del Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente. Su interés por ocupar la Rectoría se remonta al proceso de sucesión de 2018.

Tras la filtración de los nombres, trascendió el descontento por parte de alumnos de la universidad. Ante ello, estudiantes confirmaron a VANGUARDIA la existencia de una inconformidad con los nombres que trascendieron; sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se habían registrado movilizaciones ni manifestaciones relacionadas con el proceso de sucesión. De acuerdo con la convocatoria publicada en septiembre, el periodo de promoción de las candidaturas se desarrollará del 12 al 24 de octubre, hasta las 23:59 horas. Durante esos días se publicarán los currículums y programas de trabajo de los aspirantes, información que deberá servir de base para la promoción personal, tanto oral como a través de redes sociales.

La convocatoria establece que las actividades de campaña no deberán alterar el funcionamiento habitual de la universidad, por lo que no podrán implicar interrupciones de clases ni de otras actividades académicas. Asimismo, la Comisión Electoral organizará encuentros con estudiantes y docentes en las distintas sedes de la institución. La jornada de elección está programada para el 27 de octubre. En Saltillo y Torreón, la votación se realizará de las 09:00 a las 16:00 horas, mientras que en la sede de Chiapas concluirá al mediodía.

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