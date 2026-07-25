Trasnochado pierde el control de su auto y derriba luminaria en pleno Centro de Saltillo

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    Trasnochado pierde el control de su auto y derriba luminaria en pleno Centro de Saltillo
    El vehículo terminó sobre la banqueta tras perder el control en una curva, derribando una luminaria en el Centro de Saltillo. ULISES MARTÍNEZ

Un automovilista, en aparente estado de ebriedad, perdió el control de su vehículo y derribó una luminaria en el Centro de Saltillo; no hubo personas lesionadas

Un automovilista protagonizó un aparatoso accidente en calles del Centro de Saltillo la mañana de este sábado, luego de perder el control de su vehículo, subir a la banqueta y derribar una luminaria, dejando únicamente daños materiales.

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$!Autoridades municipales acordonaron la zona mientras una grúa retiraba el vehículo siniestrado.
Autoridades municipales acordonaron la zona mientras una grúa retiraba el vehículo siniestrado. ULISES MARTÍNEZ

El percance ocurrió sobre la calle José María Morelos, entre Benito Juárez y Guadalupe Victoria. De acuerdo con los primeros reportes, el conductor presuntamente circulaba a exceso de velocidad y en aparente estado inconveniente cuando, al tomar una curva, no logró recuperar el control del volante.

La unidad salió de la carpeta asfáltica, invadió la banqueta y terminó impactándose contra la estructura de alumbrado público, la cual fue derribada por la fuerza del choque.

$!El accidente dejó únicamente daños materiales; el conductor fue llevado a realizarse el dictamen correspondiente.
El accidente dejó únicamente daños materiales; el conductor fue llevado a realizarse el dictamen correspondiente. ULISES MARTÍNEZ

Pese a lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas lesionadas. El conductor fue trasladado para la práctica del dictamen correspondiente, mientras que los daños se limitaron al vehículo involucrado y a la infraestructura urbana.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos, acordonar el área y realizar el peritaje correspondiente. Posteriormente, una grúa retiró el automóvil para liberar la vialidad.

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