Trasnochado pierde el control de su auto y derriba luminaria en pleno Centro de Saltillo
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Un automovilista, en aparente estado de ebriedad, perdió el control de su vehículo y derribó una luminaria en el Centro de Saltillo; no hubo personas lesionadas
Un automovilista protagonizó un aparatoso accidente en calles del Centro de Saltillo la mañana de este sábado, luego de perder el control de su vehículo, subir a la banqueta y derribar una luminaria, dejando únicamente daños materiales.
El percance ocurrió sobre la calle José María Morelos, entre Benito Juárez y Guadalupe Victoria. De acuerdo con los primeros reportes, el conductor presuntamente circulaba a exceso de velocidad y en aparente estado inconveniente cuando, al tomar una curva, no logró recuperar el control del volante.
La unidad salió de la carpeta asfáltica, invadió la banqueta y terminó impactándose contra la estructura de alumbrado público, la cual fue derribada por la fuerza del choque.
Pese a lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas lesionadas. El conductor fue trasladado para la práctica del dictamen correspondiente, mientras que los daños se limitaron al vehículo involucrado y a la infraestructura urbana.
Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos, acordonar el área y realizar el peritaje correspondiente. Posteriormente, una grúa retiró el automóvil para liberar la vialidad.