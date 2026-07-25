Trasnochado pierde el control de su auto y derriba luminaria en pleno Centro de Saltillo

Un automovilista protagonizó un aparatoso accidente en calles del Centro de Saltillo la mañana de este sábado, luego de perder el control de su vehículo, subir a la banqueta y derribar una luminaria, dejando únicamente daños materiales.

El percance ocurrió sobre la calle José María Morelos, entre Benito Juárez y Guadalupe Victoria. De acuerdo con los primeros reportes, el conductor presuntamente circulaba a exceso de velocidad y en aparente estado inconveniente cuando, al tomar una curva, no logró recuperar el control del volante.

La unidad salió de la carpeta asfáltica, invadió la banqueta y terminó impactándose contra la estructura de alumbrado público, la cual fue derribada por la fuerza del choque.