Tren embiste automóvil en cruce ferroviario de Saltillo

Al lugar acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos y de la Policía Municipal para atender el reporte del accidente y asegurar la zona mientras se realizaban las maniobras correspondientes.

Un automóvil fue impactado por un tren la tarde de este sábado, luego de que el conductor no logró detenerse a tiempo antes de cruzar las vías férreas, en el cruce de Nazario Ortiz Garza con dirección al bulevar Vito Alessio Robles, en Saltillo .

De acuerdo con la versión del conductor, quien viajaba acompañado de su padre, el vehículo se apagó luego de frenar bruscamente para evitar quedar sobre las vías. Sin embargo, ya no fue posible volver a ponerlo en marcha ni retirar el Honda Civic antes del paso del tren.

La locomotora impactó el ángulo delantero izquierdo del automóvil, conducido por Óscar de 29 años, lo que provocó que la unidad girara sobre su propio eje hasta quedar de frente a la circulación.

Paramédicos del Cuerpo de Bomberos y de la Secretaría de Salud valoraron tanto al conductor como a su padre, para descartar lesiones que ameritaran su traslado a un hospital.

Tras la revisión médica, se informó que ninguno de los ocupantes presentó lesiones de consideración, por lo que permanecieron en el lugar mientras las autoridades tomaban conocimiento de los hechos y esperaban la intervención de la aseguradora. El conductor quedó detenido para el deslinde de responsabilidades.