Tren Saltillo-Monterrey: definirán indemnización, reubicación o no afectación para casas del Centro

Néstor Núñez López, titular de la Unidad de Vinculación Institucional y Patrimonio de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), informó que actualmente se revisan distintas alternativas, entre ellas una posible indemnización, la reubicación de familias o la modificación del trazo para evitar afectaciones a los inmuebles.

El Gobierno federal mantiene en análisis la situación de 26 viviendas ubicadas en la Zona Centro de Saltillo, ante la construcción de la estación del tren de pasajeros Saltillo-Monterrey.

El funcionario federal señaló que, en cualquiera de los escenarios, se buscará otorgar certeza jurídica a las familias que habitan sobre la calle Francisco Murguía, quienes han expresado su preocupación ante la posibilidad de ser desalojadas de sus viviendas.

“Lo primero que es importante decir es que todavía no tenemos la definición final de algunos tramos. La zona céntrica de Saltillo es un reto de ingeniería grande precisamente para buscar no lastimar ni enredar a la mayor cantidad de gente posible. No complicarles con la construcción del tren”, expuso Núñez López en entrevista exclusiva para VANGUARDIA.

El funcionario federal detalló que el aplazamiento en la definición del trazo se ha dado precisamente porque se busca no afectar a los habitantes del sector. “Lo más seguro es que no les afectemos”, mencionó.

Apuntó que la incertidumbre de los vecinos es entendible ante los trabajos de levantamientos que se mantienen por parte de las brigadas topográficas.

Asimismo adelantó que se revisa con Ferrocarriles Nacionales y el Instituto Para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) para ayudar a las familias a regularizar la situación jurídica de las viviendas.

“Buscamos poder terminar con esta incertidumbre de que no tienen títulos de propiedad en el entorno. Yo estimo que para la segunda quincena de agosto ya estaremos a través del Centro SCIT con el licenciado Tanech Sánchez haciendo el acercamiento directo con la gente para ya informarles cómo quedó el trazo y en el supuesto de que algo se afectara, pues darles todas las garantías y certezas del acompañamiento administrativo, jurídico e indemnizatorio que corresponda.

“En caso de que no, que es lo que estamos buscando, también ayudarlos a que tengan la certeza jurídica de su propiedad. Estamos ya en ese último trámite”, expuso Núñez López.

AL SUR DE SALTILLO, TAMBIÉN EN ANÁLISIS

Haciendo énfasis en que la intención es evitar las afectaciones a las viviendas, el funcionario expuso que en caso de haberlas se valorará en diálogo con los vecinos una reubicación a través de la Comisión Nacional de Vivienda o bien una indemnización correspondiente.

Asimismo añadió que son menos de 20 viviendas al sur de Saltillo, donde comienza la mancha urbana, las que también están en análisis por posibles afectaciones.

“El siguiente tramo después de Derramadero, la entrada a Saltillo antes de la estación, también estamos con algún ajuste técnico para no impactar vivienda. Por eso ha sido tan tardado, por eso no hemos iniciado el proceso de adquisición de derecho de vía porque es un trabajo muy técnico que hacen los ingenieros para cuidar el milímetro de hasta dónde necesitan la tierra, hasta dónde necesitan el gálibo de seguridad, hasta dónde van a necesitar la reja que va a confinar el tren. Todo esto lleva un estudio muy técnico y por eso no hemos avanzado en este proceso”, detalló.

Asimismo explicó que este escenario se da pues se pretende adquirir mayor derecho de vía, pues el tren de pasajeros y el de carga convivirán en puntos específicos como algunos puentes o viaductos.