Triunfa la Orquesta Metropolitana de Saltillo con el concierto ‘Latidos de Italia’

Saltillo
/ 21 febrero 2026
    Integrantes de la Orquesta Metropolitana de Saltillo, bajo la dirección de Natalia Riazanova, durante el concierto “Latidos de Italia” en el Museo de las Aves. CORTESÍA

La presentación inaugural de la temporada llenó el Museo de las Aves ante cientos de saltillenses, con un programa que recorrió obras emblemáticas de la música italiana

Ante un auditorio lleno y entusiasta, la Orquesta Metropolitana de Saltillo (OMSA) presentó con éxito el concierto titulado “Latidos de Italia”, como parte de la temporada 2026 denominada “Latidos”, en las instalaciones del Museo de las Aves, ante cientos de saltillenses que acudieron a disfrutar de una velada musical de alto nivel.

Bajo la dirección artística de Natalia Riazanova, el programa de este primer concierto fue un recorrido por las emociones y la riqueza sonora de la música para cuerdas, con un enfoque especial en compositores italianos que han dejado huella en la historia musical.

UN REPERTORIO QUE ENLAZA TRADICIÓN Y EXPRESIÓN

$!Público saltillense asistió al Museo de las Aves para disfrutar del programa inaugural de la temporada “Latidos”, con obras de Scarlatti, Albinoni, Rota y Verdi.
Público saltillense asistió al Museo de las Aves para disfrutar del programa inaugural de la temporada “Latidos”, con obras de Scarlatti, Albinoni, Rota y Verdi. CORTESÍA

El repertorio incluyó obras como el Concerto Grosso No. 6 de Alessandro Scarlatti, eminentemente representativo del barroco italiano; el célebre “Adagio” de Tomaso Albinoni, pieza reconocida por su profundidad expresiva; el Concerto per archi de Nino Rota, que incorpora la tradición del siglo XX; y el Cuarteto en Mi menor en versión orquestal de Giuseppe Verdi, una muestra de la riqueza melódica de uno de los más grandes compositores italianos.

Leticia Rodarte Rangel, directora del Instituto Municipal de Cultura, destacó la participación de las y los integrantes de la orquesta, subrayando que se trata de un proyecto cada día más maduro, con una identidad artística consolidada y una profunda vocación social que ha logrado conectar con el público local.

$!Bajo la dirección artística de Natalia Riazanova, la Orquesta Metropolitana de Saltillo inició la temporada de conciertos en el Museo de las Aves.
Bajo la dirección artística de Natalia Riazanova, la Orquesta Metropolitana de Saltillo inició la temporada de conciertos en el Museo de las Aves. CORTESÍA

Por su parte, la maestra Riazanova resaltó que esta primera etapa de la temporada incluye cinco conciertos de temporada, además de un concierto infantil, una gira de presentaciones, su participación en la Feria Internacional de las Artes (FINA 447) y actividades especiales que acercan la música orquestal a distintos públicos de la ciudad.

“La temporada Latidos muestra a una orquesta con una identidad propia, capaz de abordar desde el barroco y el clasicismo hasta obras del siglo XX y programas familiares, sin perder coherencia artística”, afirmó la directora artística.

Este concierto marcó el inicio de una propuesta musical que busca fortalecer el panorama cultural de Saltillo, ofreciendo experiencias interpretativas sólidas, accesibles y diversas en su enfoque estético y programático.

