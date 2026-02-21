Triunfa la Orquesta Metropolitana de Saltillo con el concierto ‘Latidos de Italia’

Ante un auditorio lleno y entusiasta, la Orquesta Metropolitana de Saltillo (OMSA) presentó con éxito el concierto titulado “Latidos de Italia”, como parte de la temporada 2026 denominada “Latidos”, en las instalaciones del Museo de las Aves, ante cientos de saltillenses que acudieron a disfrutar de una velada musical de alto nivel. Bajo la dirección artística de Natalia Riazanova, el programa de este primer concierto fue un recorrido por las emociones y la riqueza sonora de la música para cuerdas, con un enfoque especial en compositores italianos que han dejado huella en la historia musical. TE PUEDE INTERESAR: Los últimos guachichiles UN REPERTORIO QUE ENLAZA TRADICIÓN Y EXPRESIÓN

El repertorio incluyó obras como el Concerto Grosso No. 6 de Alessandro Scarlatti, eminentemente representativo del barroco italiano; el célebre “Adagio” de Tomaso Albinoni, pieza reconocida por su profundidad expresiva; el Concerto per archi de Nino Rota, que incorpora la tradición del siglo XX; y el Cuarteto en Mi menor en versión orquestal de Giuseppe Verdi, una muestra de la riqueza melódica de uno de los más grandes compositores italianos. Leticia Rodarte Rangel, directora del Instituto Municipal de Cultura, destacó la participación de las y los integrantes de la orquesta, subrayando que se trata de un proyecto cada día más maduro, con una identidad artística consolidada y una profunda vocación social que ha logrado conectar con el público local.