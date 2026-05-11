‘Tu presencia suma’: llaman a unirse al encendido morado del Congreso de Coahuila por el lupus

Con un llamado a la empatía, la conciencia social y el acompañamiento a quienes enfrentan enfermedades crónicas invisibles, la asociación Abraza con Amor AC (AMMA) realizará este lunes 11 de mayo el encendido de la iluminación morada conmemorativa del Día Mundial del Lupus en el Palacio del Congreso del Estado, en Saltillo. La actividad se llevará a cabo a las 18:45 horas en la explanada del recinto legislativo y está abierta a toda la ciudadanía, en un esfuerzo por sensibilizar a la población sobre el impacto que tiene esta enfermedad autoinmune en la vida de millones de personas.

A través de sus redes sociales, la organización destacó que el acto busca convertirse en un símbolo de unión, solidaridad y acompañamiento para quienes viven diariamente con lupus, fibromialgia y enfermedades tiroideas, padecimientos que en muchos casos permanecen invisibles para la sociedad pese a las complicaciones físicas y emocionales que generan. “Tu presencia suma, tu luz cuenta, tu empatía se transforma”, compartió la asociación en su invitación pública, en la que además exhortó a las y los asistentes a portar algún distintivo de color como muestra de apoyo: morado por el lupus, azul por la fibromialgia y rosa por las enfermedades tiroideas.

La agrupación subrayó que este encendido no representa una celebración en el sentido festivo, sino un acto de conciencia colectiva para visibilizar las luchas silenciosas de miles de pacientes que diariamente enfrentan dolor, fatiga extrema, incertidumbre médica y procesos de tratamiento prolongados. El Día Mundial del Lupus se conmemora cada 10 de mayo desde 2004, luego de que la Federación Mundial del Lupus —integrada por organizaciones de pacientes de distintos países— impulsara esta iniciativa durante una convención internacional realizada en Eton, Inglaterra. La finalidad de esta fecha fue llamar la atención mundial sobre una enfermedad que históricamente ha sido incomprendida e incluso minimizada por amplios sectores de la sociedad y, en ocasiones, por los propios sistemas de salud. Especialistas y asociaciones civiles han insistido durante años en que uno de los principales desafíos del lupus es lograr diagnósticos oportunos. Debido a que sus síntomas pueden confundirse con otras enfermedades —como fatiga crónica, dolores articulares, fiebre, lesiones cutáneas y afectaciones en órganos internos—, el padecimiento es conocido médicamente como “el gran imitador”. Además de promover diagnósticos tempranos, esta jornada internacional busca impulsar mayor inversión en investigación científica para encontrar tratamientos menos invasivos y, eventualmente, una cura definitiva para la enfermedad.

Otro de los objetivos es combatir la desinformación y el estigma social. Organizaciones de apoyo recuerdan constantemente que el lupus no es contagioso y que muchas de las personas que lo padecen enfrentan limitaciones físicas que no siempre son visibles a simple vista. De acuerdo con información difundida por colectivos internacionales de salud, más de cinco millones de personas viven con lupus en el mundo. Se trata de una enfermedad autoinmune crónica en la que el sistema inmunológico ataca por error tejidos sanos del propio cuerpo, pudiendo afectar órganos vitales como riñones, pulmones, corazón y piel. Las estadísticas señalan además que nueve de cada diez adultos diagnosticados con lupus son mujeres, principalmente en edad reproductiva, lo que convierte al padecimiento en un importante tema de salud pública y atención integral.

Publicidad