$!¡Tú puedes ayudar a encontrarlas! Buscan a Julieta y Kika, dos perritas pug que desaparecieron en Saltillo

Una familia de Saltillo busca a Julieta y Kika, dos perritas de raza pug que desaparecieron durante la madrugada luego de salir accidentalmente de su domicilio en la colonia Valle de las Torres. Cámaras de vecinos captaron un vehículo blanco y el momento en que una persona baja y recoge a las mascotas. De acuerdo con Karla Nájera, propietaria de las perritas, los hechos ocurrieron alrededor de la 1:05 de la madrugada, cuando Julieta y Kika salieron de su casa y cruzaron hacia avenida Géminis.



Posteriormente, la familia comenzó a buscar imágenes de cámaras cercanas y vecinos les proporcionaron grabaciones en las que, según explicó Carla, se observa la llegada de un automóvil blanco. En otro de los videos que obtuvo puede verse a una persona descender del vehículo y recoger a las dos perritas. Hasta ahora, la familia no ha podido identificar al conductor, ni determinar con certeza la marca o modelo del automóvil. Las placas tampoco son legibles en las imágenes.

SON HERMANAS Y UNA TIENE DISCAPACIDAD Julieta y Kika son hermanas y tienen dos años de edad. Julieta es de color café, mientras que Kika es negra y presenta una malformación en sus patas traseras que afecta su movilidad. Aunque Kika no requiere medicamentos ni alimentación especial, Karla pidió que se tenga consideración con ella debido a su condición y que las dos permanezcan juntas. Las perritas han vivido con la familia desde su nacimiento. Sus padres pertenecen a la hermana de Carla y, cuando nacieron, decidió quedarse con ambas para evitar separarlas. “Para mí son, la verdad, todo. Las extraño mucho. Que si por favor me las regresa o, si ya no me las quiere regresar, que las cuiden mucho, más a Kika porque tiene una discapacidad, y que no las separen porque son hermanitas”, expresó. Karla aseguró que las mascotas permanecían habitualmente dentro de la vivienda. Cuando salían, dijo, lo hacían acompañadas y con correa para acudir a una tienda cercana o a un parque de la zona. DIFUNDEN SU BÚSQUEDA EN REDES SOCIALES Desde su desaparición, la familia ha difundido fotografías y videos mediante WhatsApp, Facebook e Instagram, además de solicitar apoyo en grupos dedicados a localizar animales extraviados en Saltillo. Hasta el momento no han recibido información que permita conocer el paradero de Julieta y Kika. Carla señaló que, por el contrario, han recibido intentos de estafa aprovechándose de la búsqueda.

La familia también ha recorrido los lugares que frecuentaban las perritas, pero hasta ahora no ha logrado encontrarlas. Quienes cuenten con información que pueda ayudar a localizar a Julieta y Kika pueden comunicarse con Karla Nájera al (844) 195 1017 o con Fernando Montes al (844) 535 4721. También pueden contactar a Carla a través de Facebook, donde aparece como Karla Díaz.

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