Tupy Fest 2025: Alegría, música y convivencia para miles de familias en la Hacienda El Mimbre

Saltillo
/ 1 diciembre 2025
    Tupy Fest 2025: Alegría, música y convivencia para miles de familias en la Hacienda El Mimbre
    Los Payasónicos pusieron a cantar y bailar a los asistentes con su espectáculo lleno de energía. FOTOS: HÉCTOR GARCÍA

Los trabajadores de la empresa y sus familiares disfrutaron de diversos eventos artísticos, recreativos, gastronómicos e infantiles

En un ambiente de alegría navideña, trabajadores de las plantas Tupy en Saltillo y Ramos Arizpe y sus familias se dieron cita el domingo, en la Hacienda El Mimbre de la capital coahuilense, donde tuvo lugar el esperado Tupy Fest 2025.

El comediante El Chulo provocó carcajadas entre chicos y grandes.

Parte central del festival fueron las presentaciones de Los Payasónicos y el comediante El Chulo, quienes hicieron cantar, bailar y reír a chicos y grandes.

Carlos Campa, “Regalito”, posando para la foto con los trabajadores y familiares.

Además el grupo musical Banda Kañón hizo las delicias de los asistentes, al interpretar algunos de sus temas más sonados.

Integrantes de Banda Kañón interpretando sus éxitos frente a un público entregado.

Éxitos como “Amiga mi enemiga”, “Casi perfecto”, “El peor de mis fracasos”, “Una vez más”, “Háblame de amor”, “Ni guerra ni paz”, “La que manda soy yo” y “Prefiero ser su amante”, fueron traídos a la memoria de los seguidores del grupo.

Familias de Tupy ingresando al festival en la Hacienda El Mimbre, listos para disfrutar un día lleno de celebración.

Los niños también se mostraron complacidos con los shows programados para ellos y con los regalos que recibieron.

Asistentes aprovechando los sets fotográficos para capturar recuerdos del festival.

Dichos eventos, que se prolongaron por más de cinco horas, estuvieron alternados con otras actividades de entretenimiento, contando el lugar con una zona gastronómica, además de un rodeo infantil, donde se instalaron 10 corrales con 20 ponis; asimismo, una granja interactiva y una sección de juegos mecánicos.

Los más pequeños disfrutando del evento.

Los espacios de diversión incluyeron sets fotográficos, un Brincolandia y áreas de descanso y convivencia, donde las personas pudieron platicar y disfrutar del ambiente, incluso organizando picnics en las áreas verdes.

Emanuel Cerda Martínez, gerente de Recursos Humanos de Tupy.

‘JUNTOS SOMOS MÁS FUERTES’

Bajo el slogan “Juntos somos más fuertes”, en un mensaje previo la empresa se manifestó convencida de que “los eventos familiares son una inversión en el capital humano que genera beneficios, lo mismo tangibles que intangibles”.

La granja interactiva fue uno de los espacios más visitados del festival.

El evento cumplió el cometido de “fomentar la integración, el compromiso y el bienestar”, lo que impacta directamente en la productividad y en la percepción positiva de la organización, tanto interna como externamente, de acuerdo con la visión de la compañía.

Los juegos mecánicos atrajeron a cientos de niños y jóvenes a lo largo de la jornada.

En general, se trató de “una experiencia única llena de música, sabores, diversión y entretenimiento para todas las edades”, señaló María Luisa Huerta, vocera de la empresa.

David Guillén Patiño

Poseedor de un alto sentido de responsabilidad social, todos los días pone a prueba su compromiso ético y profesional, asumido a lo largo de 42 años como reportero, jefe de información, editor, cartonista, productor de radio, comentarista y docente.

Ha sido consultor y portavoz en siete campañas electorales y de instituciones como el STUAC, la Secretaría de Economía, el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo (IMCS), la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CDHEC) y el Congreso del Estado de Coahuila, donde además fue asesor parlamentario en dos legislaturas consecutivas.

Estudioso del derecho y de otras disciplinas del conocimiento, desde hace más de tres lustros su columna politemática “Palabras Mayores” ha sido publicada en al menos una docena de medios impresos de la entidad y la región.

