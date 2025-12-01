Tupy Fest 2025: Alegría, música y convivencia para miles de familias en la Hacienda El Mimbre
Los trabajadores de la empresa y sus familiares disfrutaron de diversos eventos artísticos, recreativos, gastronómicos e infantiles
En un ambiente de alegría navideña, trabajadores de las plantas Tupy en Saltillo y Ramos Arizpe y sus familias se dieron cita el domingo, en la Hacienda El Mimbre de la capital coahuilense, donde tuvo lugar el esperado Tupy Fest 2025.
Parte central del festival fueron las presentaciones de Los Payasónicos y el comediante El Chulo, quienes hicieron cantar, bailar y reír a chicos y grandes.
Además el grupo musical Banda Kañón hizo las delicias de los asistentes, al interpretar algunos de sus temas más sonados.
Éxitos como “Amiga mi enemiga”, “Casi perfecto”, “El peor de mis fracasos”, “Una vez más”, “Háblame de amor”, “Ni guerra ni paz”, “La que manda soy yo” y “Prefiero ser su amante”, fueron traídos a la memoria de los seguidores del grupo.
Los niños también se mostraron complacidos con los shows programados para ellos y con los regalos que recibieron.
Dichos eventos, que se prolongaron por más de cinco horas, estuvieron alternados con otras actividades de entretenimiento, contando el lugar con una zona gastronómica, además de un rodeo infantil, donde se instalaron 10 corrales con 20 ponis; asimismo, una granja interactiva y una sección de juegos mecánicos.
Los espacios de diversión incluyeron sets fotográficos, un Brincolandia y áreas de descanso y convivencia, donde las personas pudieron platicar y disfrutar del ambiente, incluso organizando picnics en las áreas verdes.
‘JUNTOS SOMOS MÁS FUERTES’
Bajo el slogan “Juntos somos más fuertes”, en un mensaje previo la empresa se manifestó convencida de que “los eventos familiares son una inversión en el capital humano que genera beneficios, lo mismo tangibles que intangibles”.
El evento cumplió el cometido de “fomentar la integración, el compromiso y el bienestar”, lo que impacta directamente en la productividad y en la percepción positiva de la organización, tanto interna como externamente, de acuerdo con la visión de la compañía.
En general, se trató de “una experiencia única llena de música, sabores, diversión y entretenimiento para todas las edades”, señaló María Luisa Huerta, vocera de la empresa.