Tupy participa en la Mega Reforestación Estatal ‘Verde Verde Coahuila’ en Ramos Arizpe y Saltillo

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    Tupy participa en la Mega Reforestación Estatal ‘Verde Verde Coahuila’ en Ramos Arizpe y Saltillo
    Tupy se sumó al esfuerzo colectivo que logró plantar más de 100 mil árboles y plantas en los 38 municipios de Coahuila. FOTO: CORTESÍA

La iniciativa reunió a empresas, autoridades y ciudadanía para plantar más de 100 mil árboles y fortalecer la recuperación de áreas verdes en todo el estado

El pasado 4 de julio de 2026 Tupy participó en la Mega Reforestación Estatal ”Verde Verde Coahuila”, que se llevó a cabo de manera simultánea en los 38 municipios del estado como una iniciativa que promueve la participación del sector industrial, instituciones educativas, autoridades y ciudadanos, en acciones de reforestación en espacios públicos y privados, logrando plantar más de 100 mil árboles y plantas.

Como parte de esta iniciativa, representantes de Tupy participaron en las jornadas realizadas en Ramos Arizpe y Saltillo, sumándose al esfuerzo conjunto para la recuperación de áreas verdes.

$!Colaboradores de Tupy participaron en la Mega Reforestación, contribuyendo a la recuperación de áreas verdes en Ramos Arizpe y Saltillo. FOTO: CORTESÍA
Colaboradores de Tupy participaron en la Mega Reforestación, contribuyendo a la recuperación de áreas verdes en Ramos Arizpe y Saltillo. FOTO: CORTESÍA

El proyecto también acompañará a estas nuevas plantaciones para brindar los cuidados y mantenimiento durante sus primeros años para favorecer su adaptación y crecimiento, de manera que el esfuerzo realizado genere resultados a largo plazo.

Durante la jornada en Ramos Arizpe, Felipe Pérez Bermudez, Gerente Jurídico de Tupy México, señaló: “En Tupy nos sumamos a este esfuerzo pues creemos firmemente que la industria debe crecer de la mano de su entorno. Cada árbol que plantamos hoy es una inversión en el futuro de nuestras familias”.

$!Representantes de Tupy reafirmaron su compromiso con el medio ambiente fortaleciendo las acciones de colaboración entre industria, sociedad y autoridades en favor del entorno. FOTO: CORTESÍA
Representantes de Tupy reafirmaron su compromiso con el medio ambiente fortaleciendo las acciones de colaboración entre industria, sociedad y autoridades en favor del entorno. FOTO: CORTESÍA

Por su parte, en Saltillo, Emanuel Cerda Martínez, Gerente de Recursos Humanos de Tupy en México, destacó: “Formar parte de este tipo de iniciativas que convocan a distintos sectores de la sociedad alrededor de un objetivo común fortalece nuestro vínculo con las comunidades en donde Tupy tiene presencia, además de fomentar el trabajo colaborativo”.

Con su participación en esta jornada, Tupy refrenda su disposición para colaborar en iniciativas comunitarias que promueven la participación conjunta entre sociedad, autoridades e Iniciativa Privada.

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