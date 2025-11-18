Tupy recauda fondos y fomenta la prevención del cáncer de mama en octubre

Con motivo del Mes Rosa, Tupy reafirmó su compromiso con la salud y el bienestar de sus colaboradores y la comunidad a través de una serie de actividades enfocadas en la prevención y detección oportuna del cáncer de mama. Durante octubre, más de 2,500 trabajadores participaron activamente en la colecta, jornadas de salud y eventos conmemorativos realizados en las instalaciones de la empresa.

El Concierto Rosa reunió a la comunidad con la venta de 200 boletos, mientras que en la Feria de Salud se aplicaron 300 vacunas y se entregaron 60 pases para mastografías gratuitas. También se llevó a cabo una plática de concientización con más de 100 asistentes, donde especialistas en salud compartieron información clave sobre prevención y autocuidado.