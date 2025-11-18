Tupy recauda fondos y fomenta la prevención del cáncer de mama en octubre

Saltillo
/ 18 noviembre 2025
    Tupy recauda fondos y fomenta la prevención del cáncer de mama en octubre
    Colaboradores de Tupy participaron activamente en las actividades del Mes Rosa para promover la detección oportuna del cáncer de mama. FOTO. CORTESÍA

Reafirma la empresa su compromiso social al promover la detección oportuna y el bienestar integral

Con motivo del Mes Rosa, Tupy reafirmó su compromiso con la salud y el bienestar de sus colaboradores y la comunidad a través de una serie de actividades enfocadas en la prevención y detección oportuna del cáncer de mama. Durante octubre, más de 2,500 trabajadores participaron activamente en la colecta, jornadas de salud y eventos conmemorativos realizados en las instalaciones de la empresa.

El Concierto Rosa reunió a la comunidad con la venta de 200 boletos, mientras que en la Feria de Salud se aplicaron 300 vacunas y se entregaron 60 pases para mastografías gratuitas. También se llevó a cabo una plática de concientización con más de 100 asistentes, donde especialistas en salud compartieron información clave sobre prevención y autocuidado.

La Feria de Salud de Tupy reunió a la comunidad con vacunas, mastografías gratuitas y asesoría de especialistas. FOTO: CORTESÍA

Como parte del espíritu solidario de la campaña, se recolectaron nueve trenzas y productos de limpieza, y 250 personas participaron en la dinámica de fotografía con mensaje conmemorativo, enviando un poderoso mensaje de apoyo a quienes enfrentan esta enfermedad.

Estas acciones forman parte de la estrategia integral de Responsabilidad Social de Tupy, que busca fomentar la salud preventiva, la solidaridad y el bienestar entre sus colaboradores y las comunidades donde opera.

Más de 2,500 colaboradores participaron en jornadas de salud, colectas solidarias y actividades comunitarias. FOTO: CORTESÍA

“En Tupy creemos que la prevención salva vidas. Cada participación, cada donación y cada gesto cuentan para construir una cultura de salud más consciente y empática”, señaló Emanuel Cerda Martínez, gerente de Recursos Humanos de Tupy en México.

Con iniciativas como esta, Tupy consolida su compromiso de ser una empresa que combina desarrollo industrial con sensibilidad social, fortaleciendo el tejido humano dentro y fuera de sus plantas.

Temas


Cáncer
Prevención

Organizaciones


Tupy

