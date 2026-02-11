UAAAN se alista ante posible estallamiento de huelga

Ante el emplazamiento a huelga presentado por el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, desde este martes la institución comenzó a tomar previsiones ante la posibilidad de que sus estudiantes, en su mayoría foráneos, deban regresar a sus lugares de origen.

A través de un comunicado difundido en sus canales oficiales, la Universidad pidió a los estudiantes registrar las ciudades de las que son originarios. La medida, señalaron, tiene como finalidad identificar el número de alumnos por ciudad para diseñar rutas de traslado en caso de que se concrete el estallamiento. El documento precisa que se trata de una previsión “por cualquiera de los sindicatos”.

En el caso del SUTUAAAN se convocó a los agremiados a una asamblea el 13 de febrero a las 11:00 horas en el auditorio “Carlos E. Martínez”, donde podría definirse el estallamiento a huelga.

El sindicato informó que el emplazamiento ya fue presentado y que la fecha prevista para el posible inicio de la huelga es el 15 de febrero. Detalló que existen 2 procesos abiertos: uno de carácter salarial, correspondiente a la negociación anual, y otro por presuntas violaciones al contrato colectivo de trabajo.

En el caso del Sindicato Único de Trabajadores Académicos de la UAAAN, los agremiados se reunirán el mismo 13 de febrero, cerca del mediodía, en el auditorio Eulalio Gutiérrez Treviño, donde analizarán la oferta presentada por la Universidad dentro del proceso de revisión salarial y por presuntas violaciones correspondientes a 2026.

Mientras tanto, la institución solicitó a los alumnos realizar el registro a través de su cuenta de control escolar a más tardar este jueves a las 12:00 horas, a fin de contar con la información necesaria para coordinar los posibles traslados.