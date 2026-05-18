UAAAN y economistas de Coahuila impulsan alianza académica y profesional

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Saltillo
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    UAAAN y economistas de Coahuila impulsan alianza académica y profesional
    Alberto Flores Olivas, rector de la UAAAN y el presidente del Colegio de Economistas de Coahuila Alberto Damián Flores Araujo, firmaron un convenio de colaboración académica y profesional. CORTESÍA

Acuerdo contempla investigaciones conjuntas, asesorías y proyectos para fortalecer preparación estudiantil

La Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro y el Colegio de Economistas de Coahuila formalizaron un convenio marco de colaboración orientado a fortalecer la formación universitaria, la investigación aplicada y la vinculación entre estudiantes, docentes y especialistas del sector económico.

La ceremonia se desarrolló en el auditorio de la División de Ciencias Socioeconómicas y fue encabezada por el rector de la institución, Alberto Flores Olivas, acompañado de autoridades universitarias y representantes del organismo colegiado.

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Durante el acto protocolario, el doctor Víctor Manuel Gerónimo Antonio explicó que el acuerdo permitirá desarrollar investigaciones conjuntas, intercambio de información especializada, asesorías técnicas y actividades orientadas al crecimiento académico y profesional de las y los universitarios.

BUSCAN AMPLIAR OPORTUNIDADES PARA ESTUDIANTES

En su intervención, el rector destacó la relevancia que actualmente tiene la carrera de Economía Agrícola y Agronegocios, particularmente ante los nuevos escenarios económicos y productivos del País, así como las oportunidades laborales que existen para las y los egresados en distintas regiones de México.

$!Durante la ceremonia se realizó la toma de protesta del Capítulo Universitario del Colegio de Economistas.
Durante la ceremonia se realizó la toma de protesta del Capítulo Universitario del Colegio de Economistas. CORTESÍA

Asimismo, durante el evento se llevó a cabo la toma de protesta del Capítulo Universitario del Colegio de Economistas de Coahuila, iniciativa que busca fortalecer la participación estudiantil en espacios de análisis, actualización y desarrollo profesional.

Con este convenio, la Narro consolida mecanismos de colaboración institucional enfocados en ampliar la preparación académica y generar mayores herramientas de vinculación para su comunidad universitaria.

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