UAAAN y economistas de Coahuila impulsan alianza académica y profesional

La Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro y el Colegio de Economistas de Coahuila formalizaron un convenio marco de colaboración orientado a fortalecer la formación universitaria, la investigación aplicada y la vinculación entre estudiantes, docentes y especialistas del sector económico. La ceremonia se desarrolló en el auditorio de la División de Ciencias Socioeconómicas y fue encabezada por el rector de la institución, Alberto Flores Olivas, acompañado de autoridades universitarias y representantes del organismo colegiado.

Durante el acto protocolario, el doctor Víctor Manuel Gerónimo Antonio explicó que el acuerdo permitirá desarrollar investigaciones conjuntas, intercambio de información especializada, asesorías técnicas y actividades orientadas al crecimiento académico y profesional de las y los universitarios. BUSCAN AMPLIAR OPORTUNIDADES PARA ESTUDIANTES En su intervención, el rector destacó la relevancia que actualmente tiene la carrera de Economía Agrícola y Agronegocios, particularmente ante los nuevos escenarios económicos y productivos del País, así como las oportunidades laborales que existen para las y los egresados en distintas regiones de México.

Asimismo, durante el evento se llevó a cabo la toma de protesta del Capítulo Universitario del Colegio de Economistas de Coahuila, iniciativa que busca fortalecer la participación estudiantil en espacios de análisis, actualización y desarrollo profesional. Con este convenio, la Narro consolida mecanismos de colaboración institucional enfocados en ampliar la preparación académica y generar mayores herramientas de vinculación para su comunidad universitaria.

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