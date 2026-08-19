UAdeC abre admisión para Doctorado en Ciencias en Biotecnología
COMPARTIR
TEMAS
Organizaciones
Profesionales e investigadores podrán participar en un proceso que contempla evaluaciones, entrevistas y presentación de proyecto académico
La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), a través de la Facultad de Ciencias Químicas, abrió la convocatoria para profesionales e investigadores interesados en ingresar al Doctorado en Ciencias en Biotecnología, correspondiente al periodo enero de 2027.
El programa de posgrado está orientado a fortalecer la investigación científica, la innovación tecnológica y la formación de especialistas de alto nivel en el campo de la biotecnología.
PROCESO DE SELECCIÓN
El registro y la recepción de solicitudes permanecerán abiertos hasta el 1 de noviembre de 2026. Los aspirantes deberán realizar su preregistro en línea mediante el portal de admisiones de la UAdeC y completar posteriormente el envío de la documentación requerida a través del formulario habilitado para el proceso.
El calendario de selección contempla el examen de conocimientos generales el 5 de noviembre, seguido de la evaluación psicométrica el 13 de noviembre.
Las entrevistas con el comité académico se desarrollarán los días 24 y 25 de noviembre. Durante esta etapa, los candidatos deberán realizar una presentación relacionada con su proyecto de grado anterior.
La notificación de los resultados de aceptación está programada para el 7 de diciembre, mientras que el inicio de clases será en enero de 2027.
REQUISITOS PARA LOS ASPIRANTES
Entre los requisitos establecidos se encuentra contar con título de maestría y promedio mínimo de 8.0, además de presentar carta de exposición de motivos, dos cartas de recomendación académica y currículum vitae.
También deberán acreditar una constancia TOEFL con un mínimo de 450 puntos, presentar constancia del EXANI II y el resultado del examen psicométrico, además de aprobar las diferentes evaluaciones y entrevistas contempladas en el proceso de admisión.
Los interesados pueden solicitar información en el Posgrado en Biotecnología de la Facultad de Ciencias Químicas, ubicado en bulevar Venustiano Carranza sin número, colonia República, en Saltillo.
También pueden comunicarse con el Dr. Jesús Alejandro Claudio Rizo, a través del correo jclaudio@uadec.edu.mx, o con Daniel Morales Arguinde, en danielmorales@uadec.edu.mx. El teléfono de contacto es 844 114 15 82, extensión 1005.