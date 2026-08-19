UAdeC abre admisión para Doctorado en Ciencias en Biotecnología

El programa de posgrado está orientado a fortalecer la investigación científica, la innovación tecnológica y la formación de especialistas de alto nivel en el campo de la biotecnología.

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), a través de la Facultad de Ciencias Químicas, abrió la convocatoria para profesionales e investigadores interesados en ingresar al Doctorado en Ciencias en Biotecnología, correspondiente al periodo enero de 2027.

PROCESO DE SELECCIÓN

El registro y la recepción de solicitudes permanecerán abiertos hasta el 1 de noviembre de 2026. Los aspirantes deberán realizar su preregistro en línea mediante el portal de admisiones de la UAdeC y completar posteriormente el envío de la documentación requerida a través del formulario habilitado para el proceso.

El calendario de selección contempla el examen de conocimientos generales el 5 de noviembre, seguido de la evaluación psicométrica el 13 de noviembre.

Las entrevistas con el comité académico se desarrollarán los días 24 y 25 de noviembre. Durante esta etapa, los candidatos deberán realizar una presentación relacionada con su proyecto de grado anterior.

La notificación de los resultados de aceptación está programada para el 7 de diciembre, mientras que el inicio de clases será en enero de 2027.

REQUISITOS PARA LOS ASPIRANTES

Entre los requisitos establecidos se encuentra contar con título de maestría y promedio mínimo de 8.0, además de presentar carta de exposición de motivos, dos cartas de recomendación académica y currículum vitae.