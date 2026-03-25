Saltillo: Facultad de Ciencias Químicas de la UAdeC consolida avance académico y científico

En un ejercicio de rendición de cuentas y fortalecimiento institucional, el director de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Coahuila, Leopoldo Javier Ríos González, presentó su segundo informe de actividades ante el consejo directivo y la comunidad universitaria del plantel. La ceremonia contó con la presencia del rector Octavio Pimentel Martínez, la coordinadora de Unidad Sureste, Eva Kerena Hernández Martínez, así como funcionariado universitario, directivos, docentes y estudiantes, quienes atestiguaron los avances alcanzados durante el último año.

Durante su intervención, el rector destacó que los resultados expuestos reflejan el compromiso, la disciplina y la seriedad con la que se asume la formación profesional en esta Facultad, subrayando su crecimiento sostenido y su visión orientada al futuro. Asimismo, reconoció el liderazgo del director y la cohesión de la comunidad académica. Como parte del respaldo institucional, se realizó la entrega de 20 equipos de cómputo, destinados a fortalecer las herramientas de aprendizaje y mejorar las condiciones tecnológicas para estudiantes y docentes. IMPULSO A LA CALIDAD EDUCATIVA En su mensaje, Ríos González señaló que durante este periodo se consolidaron estrategias enfocadas en garantizar una educación de calidad, con énfasis en la innovación, la actualización de contenidos y el fortalecimiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Detalló que la gestión académica ha permitido mantener estándares elevados mediante evaluaciones permanentes y esquemas de mejora continua, además de ampliar las oportunidades de movilidad académica y colaboración internacional, enriqueciendo la formación integral del estudiantado.

Asimismo, se reforzaron los procesos de titulación mediante la evaluación de competencias profesionales, asegurando egresados con preparación sólida, pensamiento crítico y vocación científica. VINCULACIÓN ESTRATÉGICA Y COMPROMISO SOCIAL El director subrayó que uno de los ejes centrales ha sido la articulación con el entorno social y productivo, fortaleciendo la colaboración con instituciones públicas y privadas para generar espacios de desarrollo profesional e innovación. En este sentido, destacó la participación activa de la comunidad universitaria en acciones de responsabilidad social, incluyendo campañas de salud, jornadas de vacunación y programas de bienestar que impactan tanto al interior de la Facultad como en la sociedad en general.

De igual forma, se impulsaron iniciativas orientadas a la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente, promoviendo una cultura de responsabilidad ecológica y participación social. INVESTIGACIÓN Y POSGRADO, PILARES DEL DESARROLLO CIENTÍFICO En materia de investigación, Ríos González enfatizó el fortalecimiento de los programas de posgrado y la formación de capital humano altamente especializado, así como el impulso a proyectos científicos y tecnológicos con impacto regional y nacional. Señaló que la producción académica y la consolidación de líneas de investigación posicionan al plantel como un referente en la generación de conocimiento, contribuyendo al desarrollo científico. Finalmente, afirmó que los logros alcanzados son resultado del trabajo conjunto de estudiantes, docentes, investigadores y personal administrativo, quienes con dedicación y compromiso consolidan el crecimiento de la Facultad.

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