UAdeC abre certificación en inteligencia artificial para estudiantes y profesionistas

La inteligencia artificial es una rama de la informática enfocada en el desarrollo de sistemas capaces de simular procesos propios del pensamiento humano, como el aprendizaje, razonamiento, percepción y toma de decisiones. Mediante algoritmos y grandes volúmenes de datos, estas herramientas permiten automatizar tareas, optimizar procesos y resolver problemas complejos en distintos sectores.

La Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Coordinación General de Vinculación e Innovación Productiva, invita a participar en la Certificación Ztudiadia en Principios de Inteligencia Artificial Nivel 1, programa académico conformado por 12 módulos orientados a brindar conocimientos básicos y prácticos sobre esta tecnología emergente.

La convocatoria está dirigida a estudiantes, profesionistas y público en general interesado en incursionar en el uso y comprensión de la IA, sin necesidad de contar con experiencia previa. Además del acceso a contenido actualizado, las y los participantes recibirán certificación digital al concluir el programa.

El curso tendrá modalidad virtual, con una duración total de 60 horas. Durante las sesiones se abordarán temas como Ingeniería de Prompts, Deep Learning y Modelos, Automatización y Nube, así como Ética y Regulación en inteligencia artificial.

El costo de inscripción es de 400 pesos y el registro deberá realizarse a través del portal oficial de la Universidad:

REGISTRO AL CURSO

Para mayores informes, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono (844) 463 02 16 o consultar la página oficial de Educación Continua UAdeC.