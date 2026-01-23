UAdeC abre convocatoria para la Licenciatura en Mercadotecnia en la Unidad Sureste

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), mediante la Facultad de Mercadotecnia Unidad Sureste, convoca a las y los aspirantes interesados en integrarse a la Licenciatura en Mercadotecnia para el semestre agosto-diciembre 2026, un programa académico orientado a responder a las dinámicas actuales del mercado y a las necesidades de los sectores productivos.

El plan de estudios está diseñado para formar profesionistas con pensamiento analítico y crítico, capaces de identificar tendencias en el comportamiento de los consumidores, evaluar oportunidades de mercado y generar estrategias con pertinencia social y económica, atendiendo la retroalimentación de empresas e instituciones.

FORMACIÓN ESTRATÉGICA CON ENFOQUE PRÁCTICO E INNOVADOR

La Licenciatura en Mercadotecnia ofrece a la sociedad profesionales con un sólido conocimiento de la disciplina, al fomentar el aprendizaje significativo a través de la práctica. El programa impulsa la creatividad, la innovación y el desarrollo de ideas, así como la gestión de la información, la aplicación estratégica del conocimiento y la solución de conflictos.

Gracias a este enfoque integral, las y los estudiantes adquieren las competencias necesarias para afrontar diversos escenarios profesionales, utilizando de manera eficiente los recursos disponibles y respondiendo a los retos que plantea un entorno económico altamente competitivo.

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS Y TOMA DE DECISIONES EMPRESARIALES

El conocimiento en mercadotecnia e investigación de mercados permite a los estudiantes diseñar planes y estrategias para posicionar productos, servicios o ideas, llegar de manera efectiva a los consumidores y proponer esquemas de venta y distribución acordes con las necesidades de las empresas y las preferencias del mercado.

De manera adicional, el programa forma al alumnado en el análisis de la factibilidad de negocios, campañas y proyectos, dotándolos de herramientas para evaluar su rentabilidad, proyectar utilidades y administrar presupuestos, elementos clave para una adecuada toma de decisiones en el ámbito empresarial.

El proceso de registro para aspirantes se llevará a cabo del 12 al 30 de enero de 2026 a través del portal oficial www.uadec.mx/admisiones/, donde deberán llenar sus datos y subir una fotografía. Al concluir el registro, será necesario imprimir la boleta para realizar el pago correspondiente en los bancos autorizados, con fecha límite al 30 de enero.

El costo de la ficha es de 920 pesos. Para mayor información sobre la Licenciatura en Mercadotecnia, las personas interesadas pueden comunicarse a los teléfonos (844) 412 9109 y (844) 414 2658, visitar el sitio https://www.uadec.mx/mercadotecnia/ o acudir directamente a la Facultad de Mercadotecnia, ubicada en la Unidad Camporredondo.