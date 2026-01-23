UAdeC impulsa la divulgación paleontológica entre niñas y niños; visitará 26 escuelas

Para fomentar la conciencia histórica y promover la valoración del patrimonio arqueológico y paleontológico de Coahuila y del país, la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), a través del Instituto de Enseñanza Abierta (IDEA) Saltillo, dio inicio a las Jornadas de Divulgación Paleontológica, las cuales se desarrollarán de enero a marzo del presente año.

Durante este periodo, se prevé visitar alrededor de 26 instituciones educativas, entre jardines de niños, escuelas primarias y secundarias, con el propósito de llevar el conocimiento científico directamente a las aulas y acercar a niñas, niños y jóvenes al estudio de la Paleontología de una manera didáctica, accesible e interactiva.

TE PUEDE INTERESAR: Jesús Alberto Padilla Garza inicia segundo periodo como director de la Facultad de Arquitectura

El encargado del Laboratorio de Paleontología del IDEA Saltillo, José Juan Terrazas Frausto, explicó que estas jornadas son realizadas por alumnas y alumnos que prestan su servicio social en dicho laboratorio, quienes compartirán sus conocimientos mediante actividades lúdicas y material informativo, con la finalidad de despertar el interés por la historia natural y fortalecer el sentido de identidad y pertenencia con el patrimonio que resguarda el estado.

Asimismo, agradeció el respaldo de la administración del IDEA Saltillo, encabezada por su directora Violeta Cedillo, y exhortó a la comunidad estudiantil a difundir la importancia de respetar la normativa del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), así como de actuar con responsabilidad ética en la conservación del patrimonio paleontológico.