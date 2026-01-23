UAdeC impulsa la divulgación paleontológica entre niñas y niños; visitará 26 escuelas
Las jornadas se desarrollarán de enero a marzo del presente año
Para fomentar la conciencia histórica y promover la valoración del patrimonio arqueológico y paleontológico de Coahuila y del país, la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), a través del Instituto de Enseñanza Abierta (IDEA) Saltillo, dio inicio a las Jornadas de Divulgación Paleontológica, las cuales se desarrollarán de enero a marzo del presente año.
Durante este periodo, se prevé visitar alrededor de 26 instituciones educativas, entre jardines de niños, escuelas primarias y secundarias, con el propósito de llevar el conocimiento científico directamente a las aulas y acercar a niñas, niños y jóvenes al estudio de la Paleontología de una manera didáctica, accesible e interactiva.
El encargado del Laboratorio de Paleontología del IDEA Saltillo, José Juan Terrazas Frausto, explicó que estas jornadas son realizadas por alumnas y alumnos que prestan su servicio social en dicho laboratorio, quienes compartirán sus conocimientos mediante actividades lúdicas y material informativo, con la finalidad de despertar el interés por la historia natural y fortalecer el sentido de identidad y pertenencia con el patrimonio que resguarda el estado.
Asimismo, agradeció el respaldo de la administración del IDEA Saltillo, encabezada por su directora Violeta Cedillo, y exhortó a la comunidad estudiantil a difundir la importancia de respetar la normativa del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), así como de actuar con responsabilidad ética en la conservación del patrimonio paleontológico.
Por su parte, el docente y también encargado del Laboratorio, Rafael Toro Torres, señaló que dentro de las jornadas se desarrollarán diversas dinámicas didácticas, entre ellas la presentación de fósiles, actividades lúdicas con botargas, elaboración y pintado de máscaras, proyección de material audiovisual y ejercicios creativos, con el objetivo de acercar de forma interactiva la historia de la Paleontología a las y los estudiantes. La primera jornada se llevará a cabo en el Jardín de Niños “Francisco González Bocanegra”, turno vespertino.
Las y los estudiantes participantes, Natalia Tijerina de la Rosa y Ángel Tijerina Martínez, expresaron su entusiasmo por el inicio del proyecto, al considerar que representa una de las etapas más importantes del trabajo realizado en el Laboratorio y una oportunidad para compartir el conocimiento con nuevas generaciones.
Finalmente, informaron que las instituciones educativas interesadas en recibir estas Jornadas de Divulgación Paleontológica pueden comunicarse con el IDEA Saltillo a los teléfonos (844) 410 10 02 y (844) 414 92 85, o a través del correo electrónico ideasaltillo@uadec.edu.mx.