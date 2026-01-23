UAdeC impulsa la divulgación paleontológica entre niñas y niños; visitará 26 escuelas

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 23 enero 2026
    UAdeC impulsa la divulgación paleontológica entre niñas y niños; visitará 26 escuelas
    El objetivo es fomentar la conciencia histórica y la valoración del patrimonio paleontológico y arqueológico. FOTO: CORTESÍA

Las jornadas se desarrollarán de enero a marzo del presente año

Para fomentar la conciencia histórica y promover la valoración del patrimonio arqueológico y paleontológico de Coahuila y del país, la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), a través del Instituto de Enseñanza Abierta (IDEA) Saltillo, dio inicio a las Jornadas de Divulgación Paleontológica, las cuales se desarrollarán de enero a marzo del presente año.

Durante este periodo, se prevé visitar alrededor de 26 instituciones educativas, entre jardines de niños, escuelas primarias y secundarias, con el propósito de llevar el conocimiento científico directamente a las aulas y acercar a niñas, niños y jóvenes al estudio de la Paleontología de una manera didáctica, accesible e interactiva.

TE PUEDE INTERESAR: Jesús Alberto Padilla Garza inicia segundo periodo como director de la Facultad de Arquitectura

El encargado del Laboratorio de Paleontología del IDEA Saltillo, José Juan Terrazas Frausto, explicó que estas jornadas son realizadas por alumnas y alumnos que prestan su servicio social en dicho laboratorio, quienes compartirán sus conocimientos mediante actividades lúdicas y material informativo, con la finalidad de despertar el interés por la historia natural y fortalecer el sentido de identidad y pertenencia con el patrimonio que resguarda el estado.

Asimismo, agradeció el respaldo de la administración del IDEA Saltillo, encabezada por su directora Violeta Cedillo, y exhortó a la comunidad estudiantil a difundir la importancia de respetar la normativa del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), así como de actuar con responsabilidad ética en la conservación del patrimonio paleontológico.

$!Alumnos en servicio social del Laboratorio de Paleontología del IDEA participan activamente en las jornadas.
Alumnos en servicio social del Laboratorio de Paleontología del IDEA participan activamente en las jornadas. FOTO: CORTESÍA

Por su parte, el docente y también encargado del Laboratorio, Rafael Toro Torres, señaló que dentro de las jornadas se desarrollarán diversas dinámicas didácticas, entre ellas la presentación de fósiles, actividades lúdicas con botargas, elaboración y pintado de máscaras, proyección de material audiovisual y ejercicios creativos, con el objetivo de acercar de forma interactiva la historia de la Paleontología a las y los estudiantes. La primera jornada se llevará a cabo en el Jardín de Niños “Francisco González Bocanegra”, turno vespertino.

TE PUEDE INTERESAR: Abre UAdeC inscripciones a los Talleres de Arte 2026 en Arteaga

Las y los estudiantes participantes, Natalia Tijerina de la Rosa y Ángel Tijerina Martínez, expresaron su entusiasmo por el inicio del proyecto, al considerar que representa una de las etapas más importantes del trabajo realizado en el Laboratorio y una oportunidad para compartir el conocimiento con nuevas generaciones.

Finalmente, informaron que las instituciones educativas interesadas en recibir estas Jornadas de Divulgación Paleontológica pueden comunicarse con el IDEA Saltillo a los teléfonos (844) 410 10 02 y (844) 414 92 85, o a través del correo electrónico ideasaltillo@uadec.edu.mx.

Google News

Síguenos para recibir todas las noticias de Vanguardia en Google News.

Síguenos para recibir todas las noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Educación
Paleontología

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Tío Richie en modo mi$ionero

Tío Richie en modo mi$ionero
true

La mea culpa de los multimillonarios
true

POLITICÓN: En Coahuila la competencia política también se libra en los ‘mercaditos’
La muestra audiovisual se inaugurará este sábado en la Sala Emilio “Indio” Fernández y será el inicio de un proyecto itinerante de memoria colectiva.

Colectivo invita a conocer la historia del Movimiento Feminista en Saltillo
El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, participan en una conferencia de prensa al final de la cumbre de la UE en Bruselas.

Unión Europea se cansa de Trump y advierte ante nuevas escaladas
¿Qué hacer en Saltillo? Noche de música emo, Alejandro Speitzer y el regreso de la ópera

¿Qué hacer en Saltillo? Noche de música emo, Alejandro Speitzer y el regreso de la ópera
Las plumas han evolucionado durante 150 millones de años, hoy existen seis tipos distintos, todos fabricados con queratina, como el cabello humano.

Esta pluma es una obra maestra de la naturaleza

El presidente Donald Trump durante su intervención en el Foro Económico Mundial de Davos 2026, donde anunció los contornos de un posible acuerdo sobre el Ártico.

Un posible acuerdo sobre Groenlandia abarcaría bases militares soberanas para EU y prohibiciones para Rusia y China