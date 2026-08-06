UAdeC abre en Saltillo talleres de dibujo artístico y pintura al óleo para jóvenes y adultos

La Universidad Autónoma de Coahuila, a través del Recinto del Patrimonio Cultural Universitario de la Coordinación de Difusión y Patrimonio Cultural, abrió en Saltillo la convocatoria para integrarse a los talleres de Dibujo artístico y Pintura al óleo, dirigidos a jóvenes y adultos interesados en desarrollar o perfeccionar sus habilidades en las artes plásticas. Ambos programas estarán a cargo del artista y docente José Luis Covarrubias, quien cuenta con amplia experiencia en la enseñanza de técnicas de dibujo y pintura, además de una trayectoria en proyectos culturales y educativos dentro y fuera de la Universidad.

En el Taller de Dibujo artístico, los participantes iniciarán desde los fundamentos básicos, con el conocimiento de materiales, tipos de lápices, soportes y papeles, para posteriormente avanzar hacia técnicas de composición, perspectiva, proporción, sombreado, degradados y representación del volumen. El programa también contempla el manejo de herramientas como el borrador para generar efectos de iluminación, el uso de la cuadrícula y los distintos puntos de fuga para construir espacios con mayor realismo. Como cierre del curso, los alumnos participarán en una exposición colectiva con las obras realizadas durante el semestre. FORMACIÓN PARA DESARROLLAR LA CREATIVIDAD José Luis Covarrubias destacó que aprender a dibujar fortalece la observación, la concentración y la capacidad de resolver problemas visuales, además de convertirse en un medio para expresar ideas y desarrollar la creatividad. Por otra parte, el Taller de Pintura al óleo ofrece una formación integral en esta técnica, desde el manejo de materiales y herramientas hasta los principios de teoría del color, composición y aplicación de capas para lograr diferentes efectos y texturas.

Los asistentes aprenderán técnicas de trazo, mezcla de colores, uso de pinceles y espátulas, así como los procedimientos necesarios para crear obras con mayor profundidad y riqueza visual. Al finalizar el curso también se organizará una exposición con los trabajos elaborados por los participantes. El taller de Pintura al Óleo iniciará el 4 de septiembre y se impartirá los viernes de 17:00 a 19:00 horas o los sábados de 12:00 a 14:00 horas. La inscripción tiene un costo de 400 pesos; la cuota semestral es de mil 500 pesos para público en general y de mil 100 pesos para estudiantes de la UAdeC. Por su parte, el Taller de Dibujo artístico comenzará el 5 de septiembre y se desarrollará los sábados de 10:00 a 12:00 horas. La inscripción será de 400 pesos, mientras que el costo por semestre será de mil 300 pesos para público en general y de 900 pesos para alumnos de la Universidad. Las inscripciones se realizan en el Recinto del Patrimonio Cultural Universitario, ubicado en la calle Hidalgo número 211, en el Centro Histórico de Saltillo, a unos pasos de la Catedral. Para mayores informes, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono (844) 410-97-05.

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