UAdeC abre taller de violín para jóvenes y adultos, en Saltillo

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    UAdeC abre taller de violín para jóvenes y adultos, en Saltillo
    Samuel Quintero Villanueva estará a cargo de la formación y acompañamiento de los alumnos. CORTESÍA

La propuesta contempla seis meses de formación, sesiones semanales y un recital final para mostrar los avances alcanzados

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), a través del Recinto del Patrimonio Cultural Universitario de la Coordinación de Difusión y Patrimonio Cultural, invita a jóvenes y adultos a participar en el Taller de Violín, que comenzará el próximo 19 de agosto.

La propuesta está dirigida a personas con conocimientos principiantes e intermedios y se desarrollará bajo una modalidad grupal durante seis meses. El programa combina contenidos teóricos y prácticos para favorecer un aprendizaje progresivo del instrumento.

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Durante las sesiones, los participantes conocerán elementos fundamentales del lenguaje musical, entre ellos lectura de partituras, notación, sentido rítmico y solfeo, además de adquirir habilidades técnicas para la ejecución del violín.

FORMACIÓN MUSICAL Y PRÁCTICA INSTRUMENTAL

En la parte práctica se abordarán aspectos como la postura corporal, la sujeción adecuada del violín y el arco, así como las técnicas necesarias para producir un sonido limpio y equilibrado.

Como actividad de cierre, los alumnos prepararán y ofrecerán un recital en el que demostrarán los conocimientos y habilidades desarrollados a lo largo del curso.

La inscripción tiene un costo de 400 pesos, mientras que la mensualidad será de 800 pesos para público en general y de 650 pesos para alumnos de la UAdeC.

Las clases se impartirán los miércoles de 16:00 a 19:00 horas, con una hora de atención por alumno.

Las inscripciones se realizan en el Recinto del Patrimonio Cultural Universitario, ubicado en calle Hidalgo número 211, a unos pasos de la Catedral de Saltillo, en el Centro Histórico. Para solicitar información está disponible el teléfono 844 410 9705.

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El taller estará a cargo de Samuel Quintero Villanueva, licenciado en Música con acentuación en Violín por la UAdeC, quien cuenta con experiencia como ejecutante y docente.

A lo largo de su trayectoria, Quintero Villanueva ha participado en festivales de música académica y popular y ha colaborado como violinista con la Orquesta de Cámara de Saltillo y la Orquesta Filarmónica del Desierto de Coahuila.

Su preparación comprende conocimientos de teoría musical, cursos de música de cámara y dirección orquestal, además de clases magistrales de violín impartidas por maestros de reconocimiento internacional.

En el ámbito académico, se ha desempeñado como maestro de violín en la Escuela Superior de Música y en el Centro Cultural y de Bellas Artes Santa Anita, además de impartir Artes Musicales en el Colegio La Paz de Saltillo.

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