UAdeC fortalece condiciones de trabajo y apoyo deportivo en la Unidad Laguna

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/
    UAdeC fortalece condiciones de trabajo y apoyo deportivo en la Unidad Laguna
    La Universidad Autónoma de Coahuila proporcionó material deportivo a los equipos representativos de la Unidad Laguna. CORTESÍA

Equipan áreas administrativas y de vigilancia, además de respaldar a representativos universitarios con nuevos implementos

TORREÓN, COAH.- En gira de trabajo por la Unidad Laguna, el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), Octavio Pimentel Martínez, entregó 10 equipos de radiocomunicación y 14 sillas ejecutivas destinadas al personal administrativo y de seguridad.

Durante la jornada también proporcionó material deportivo a los equipos representativos de la Coordinación Unidad Laguna, como parte de las acciones orientadas a mejorar las condiciones de trabajo y fortalecer las actividades universitarias.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/entregan-472-aparatos-auditivos-en-torreon-invierten-34-mdp-KK22820093

Acompañado por el coordinador de la Unidad Laguna, Omar Rojas Zapata; el coordinador general de Deportes, Robertony García Perea; personal administrativo y manual, así como entrenadores deportivos, el Rector señaló que uno de los objetivos de estas visitas es mantener un contacto directo con la comunidad universitaria.

MAYOR CERCANÍA CON LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

Pimentel Martínez destacó la importancia de conocer de primera mano las necesidades y condiciones en las que estudiantes, docentes y trabajadores desarrollan sus actividades.

$!El rector Octavio Pimentel Martínez entregó equipos de radiocomunicación y mobiliario al personal de la Unidad Laguna.
El rector Octavio Pimentel Martínez entregó equipos de radiocomunicación y mobiliario al personal de la Unidad Laguna. CORTESÍA

Reconoció que existen retos presupuestales y áreas de oportunidad, pero subrayó que la Universidad debe mantener el impulso de acciones que permitan mejorar su infraestructura y fortalecer los espacios destinados a la comunidad.

También convocó al personal administrativo, manual y deportivo a trabajar en unidad y mantener el compromiso con la institución, mediante la calidad, la colaboración y el sentido de pertenencia.

“Volver a enamorarse de la Universidad, trabajando con compromiso y entusiasmo durante un semestre que, aunque académicamente será corto, representará importantes retos y oportunidades para seguir construyendo una institución más sólida y preparada para los próximos años”, expresó.

$!Octavio Pimentel Martínez llamó al personal universitario a fortalecer el trabajo en equipo y el sentido de pertenencia.
Octavio Pimentel Martínez llamó al personal universitario a fortalecer el trabajo en equipo y el sentido de pertenencia. CORTESÍA

Por su parte, el coordinador de la Unidad Laguna, Omar Rojas Zapata, agradeció al rector las acciones emprendidas para atender las necesidades de las diferentes áreas y mejorar las condiciones laborales del personal.

Señaló que la entrega de sillas ejecutivas y secretariales contribuye a generar mejores espacios de trabajo y, con ello, a fortalecer el bienestar de quienes laboran en la institución y la atención que reciben las y los estudiantes.

Rojas Zapata afirmó que los trabajadores constituyen una parte fundamental de la Universidad y representan su imagen ante la comunidad estudiantil, por lo que refrendó el compromiso de la Unidad Laguna de continuar trabajando mediante el diálogo, el consenso y la colaboración.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Deportes
Telecomunicaciones

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Organizaciones


UAdeC

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Ideas neoliberales

Ideas neoliberales
true

Américo Villarreal regresará a Tamaulipas por diputación
true

POLITICÓN: Morena administra la lealtad a través del ‘secuestro’ de las prerrogativas estatales, incluido Coahuila
Personal de la Sedena apoyó en el resguardo del área mientras se realizaban las diligencias.

Hallan a hombre decapitado sobre vías del tren en Saltillo; indagan posible suicidio

Martha Moncada señaló que Turismo estatal no tiene facultades para fijar las tarifas de hospedaje durante las vendimias en Parras.

Parras: altos precios de hospedaje por vendimias quedan fuera de regulación de Turismo
Las Selecciones Mexicanas impusieron condiciones en Düsseldorf y cerraron invictas el primer día de actividad mundialista.

¡México arranca perfecto! Femenil y Varonil ganan sus cuatro juegos en el Mundial de Flag Football
El portaaviones inició un despliegue programado de siete meses en el Mar de China Meridional el pasado mes de noviembre, pero fue redirigido al Mar Arábigo en enero, poco antes del inicio de la Operación Furia Épica contra Irán . Ha permanecido allí desde entonces.

Los demócratas interrogan al Pentágono sobre las condiciones a bordo del USS Abraham Lincoln tras los informes de marineros que intentaron saltar por la borda
En otro frente de monetización, los críticos alertaron sobre cómo Trump recurrió a su Departamento de Justicia para forjar un acuerdo potencialmente lucrativo y dudoso.

Expertos afirman que Trump ha amasado una fortuna asombrosa en una presidencia ‘de lo más abiertamente corrupta’