UAdeC fortalece condiciones de trabajo y apoyo deportivo en la Unidad Laguna

TORREÓN, COAH.- En gira de trabajo por la Unidad Laguna, el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), Octavio Pimentel Martínez, entregó 10 equipos de radiocomunicación y 14 sillas ejecutivas destinadas al personal administrativo y de seguridad. Durante la jornada también proporcionó material deportivo a los equipos representativos de la Coordinación Unidad Laguna, como parte de las acciones orientadas a mejorar las condiciones de trabajo y fortalecer las actividades universitarias.

Acompañado por el coordinador de la Unidad Laguna, Omar Rojas Zapata; el coordinador general de Deportes, Robertony García Perea; personal administrativo y manual, así como entrenadores deportivos, el Rector señaló que uno de los objetivos de estas visitas es mantener un contacto directo con la comunidad universitaria. MAYOR CERCANÍA CON LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Pimentel Martínez destacó la importancia de conocer de primera mano las necesidades y condiciones en las que estudiantes, docentes y trabajadores desarrollan sus actividades.

Reconoció que existen retos presupuestales y áreas de oportunidad, pero subrayó que la Universidad debe mantener el impulso de acciones que permitan mejorar su infraestructura y fortalecer los espacios destinados a la comunidad. También convocó al personal administrativo, manual y deportivo a trabajar en unidad y mantener el compromiso con la institución, mediante la calidad, la colaboración y el sentido de pertenencia. “Volver a enamorarse de la Universidad, trabajando con compromiso y entusiasmo durante un semestre que, aunque académicamente será corto, representará importantes retos y oportunidades para seguir construyendo una institución más sólida y preparada para los próximos años”, expresó.

Por su parte, el coordinador de la Unidad Laguna, Omar Rojas Zapata, agradeció al rector las acciones emprendidas para atender las necesidades de las diferentes áreas y mejorar las condiciones laborales del personal. Señaló que la entrega de sillas ejecutivas y secretariales contribuye a generar mejores espacios de trabajo y, con ello, a fortalecer el bienestar de quienes laboran en la institución y la atención que reciben las y los estudiantes. Rojas Zapata afirmó que los trabajadores constituyen una parte fundamental de la Universidad y representan su imagen ante la comunidad estudiantil, por lo que refrendó el compromiso de la Unidad Laguna de continuar trabajando mediante el diálogo, el consenso y la colaboración.

Temas

Deportes Telecomunicaciones

Localizaciones

Coahuila Torreón

Organizaciones

UAdeC

