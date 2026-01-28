UAdeC y Grupo DAVISA dan inicio a la 16ª generación del Programa INPUD de Educación Dual, en Saltillo
La iniciativa permite a estudiantes cursar un semestre de su formación profesional en entornos laborales reales, fortaleciendo la vinculación academia–empresa
La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), a través de la Coordinación General de Vinculación e Innovación Productiva, en colaboración con Grupo DAVISA, llevó a cabo la ceremonia de inicio del Programa INPUD de Educación Dual en su 16ª generación, consolidando una alianza estratégica orientada a la formación integral del estudiantado.
En esta edición participan alumnas y alumnos de las Facultades de Ciencias de la Administración, Jurisprudencia, Ingeniería, Arquitectura, Enfermería, Trabajo Social, Comunicación y Economía, quienes tendrán la oportunidad de integrarse al entorno laboral de Grupo DAVISA para cursar un semestre de su preparación profesional en escenarios reales de trabajo.
El objetivo del Programa INPUD es fortalecer el vínculo entre la formación académica y la experiencia profesional, al ofrecer a las y los estudiantes un modelo educativo basado en la práctica, el desarrollo de habilidades y la adquisición de valores fundamentales como el compromiso, la responsabilidad, la colaboración, la ética profesional y el aprendizaje continuo.
Mediante esta modalidad, las y los participantes no solo refuerzan los conocimientos adquiridos en el aula, sino que también se preparan de manera integral para enfrentar los retos del campo laboral, favoreciendo su inserción profesional y su crecimiento personal.
A la ceremonia asistió, en representación del rector de la máxima casa de estudios, Octavio Pimentel Martínez, la coordinadora general de Vinculación e Innovación Productiva, Karla Patricia Valdés García; así como el director de Administración y Finanzas de Grupo DAVISA, Abelardo Garza Becerra, y el gerente de Vinculación de Grupo DAVISA, Pedro Morales.
También estuvieron presentes la subcoordinadora de Vinculación de la UAdeC, Ángela Molina; el coordinador de Innovación y Excelencia Operacional, Saúl Fernández; el director de Proyectos, Misael Lerma; y el gerente de Construcción, Gerardo Pimentel, quienes refrendaron el compromiso institucional con la formación dual.
Durante su mensaje, Karla Patricia Valdés García subrayó que la educación dual es una de las modalidades de aprendizaje más relevantes a nivel nacional e internacional, por lo que la UAdeC reconoce y agradece la formación que Grupo DAVISA brinda a las y los estudiantes, al contribuir de manera directa a su desarrollo profesional.
Por su parte, Abelardo Garza Becerra agradeció a la Universidad Autónoma de Coahuila por la alianza y el trabajo conjunto en proyectos estratégicos, al destacar que este tipo de colaboraciones generan beneficios mutuos y fortalecen tanto a la institución educativa como al sector productivo.