UAdeC e IMSS inician Campaña de Vacunación contra la Influenza en el Campus Central

La jornada inaugural se llevó a cabo en el lobby de la Rectoría de la Universidad Autónoma de Coahuila

La Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Coordinación General de Extensión Universitaria y en colaboración con la Unidad de Medicina Familiar No. 91 del Instituto Mexicano del Seguro Social, dio inicio a la Campaña de Vacunación contra la Influenza 2025 en el Campus Central.

La jornada inaugural se realizó en el lobby de la Rectoría, donde fueron instalados módulos para la aplicación de alrededor de 350 dosis dirigidas a estudiantes, docentes, personal administrativo y público en general.

Durante el arranque, el coordinador general de Extensión Universitaria, David Hernández Barrera, expresó su agradecimiento al personal médico y de enfermería del IMSS por su colaboración y compromiso con la salud universitaria.“Gracias al apoyo del personal de la Clínica 91, podemos acercar estos servicios preventivos a nuestra comunidad universitaria y fomentar el cuidado de la salud durante la temporada invernal”, destacó.

La vacunación es gratuita y está destinada a la comunidad universitaria y público en general.
La vacunación es gratuita y está destinada a la comunidad universitaria y público en general. FOTO: CORTESÍA

Asimismo, Hernández Barrera invitó a la comunidad universitaria a aprovechar esta oportunidad gratuita para protegerse contra la influenza, recordando que la vacunación es una medida esencial para prevenir enfermedades respiratorias.

Las brigadas de vacunación continuarán en distintos campus de la UAdeC: el martes 28 de octubre en la Explanada de la Unidad Camporredondo y el miércoles 29 de octubre en la Facultad de Sistemas, ubicada en Ciudad Universitaria Arteaga, en un horario de 9:30 a 13:00 horas.

Con esta iniciativa, la Universidad refuerza su compromiso con el bienestar integral de su comunidad y promueve la prevención como una herramienta clave para mantener entornos académicos saludables.

