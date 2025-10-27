UAdeC e IMSS inician Campaña de Vacunación contra la Influenza en el Campus Central

La Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Coordinación General de Extensión Universitaria y en colaboración con la Unidad de Medicina Familiar No. 91 del Instituto Mexicano del Seguro Social, dio inicio a la Campaña de Vacunación contra la Influenza 2025 en el Campus Central.

La jornada inaugural se realizó en el lobby de la Rectoría, donde fueron instalados módulos para la aplicación de alrededor de 350 dosis dirigidas a estudiantes, docentes, personal administrativo y público en general.

Durante el arranque, el coordinador general de Extensión Universitaria, David Hernández Barrera, expresó su agradecimiento al personal médico y de enfermería del IMSS por su colaboración y compromiso con la salud universitaria.“Gracias al apoyo del personal de la Clínica 91, podemos acercar estos servicios preventivos a nuestra comunidad universitaria y fomentar el cuidado de la salud durante la temporada invernal”, destacó.