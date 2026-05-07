Alertan rectores que solo 4.4% de jóvenes de bajos recursos accede a universidades

Las universidades son parte sustancial y activa de la transformación social del país, tienen un papel fundamental para la democracia y la pluralidad, y requieren de recursos sostenidos, planteó ayer Leonardo Lomelí, rector de la UNAM, durante el Encuentro Nacional de Rectores de Universia México. “Son una de las expresiones más valiosas del ejercicio democrático y de la pluralidad. En ellas se defiende la libertad, se construye ciudadanía y se imaginan propuestas para garantizar el bienestar de nuestras sociedades”, afirmó Lomelí ante autoridades de Instituciones de Educación Superior (IES). “La educación superior es un bien público y un derecho inalienable, pero también una responsabilidad compartida que requiere recursos sostenidos y una cooperación cada vez más estrecha entre múltiples actores”, agregó.

Al encuentro, realizado en la Unidad de Seminarios “Dr. Ignacio Chávez” en Ciudad Universitaria (CU), acudieron rectoras y rectores de casas de estudio públicas y privadas, entre ellas la Universidad de Guadalajara (UdeG), la Universidad de Guanajuato (UG), el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Anáhuac México y la Universidad Panamericana (UP). Asimismo, asistieron dirigentes de agrupaciones educativas como la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES). A decir de Arturo Cherbowski, director general de Universia México, la apertura al diálogo desde múltiples visiones ideológicas y políticas es una característica de las IES. “Es donde tienes que tener un espacio para poder expresar puntos de vista y se encuentran puntos de vista distintos, pero en un marco civilizado, no vertebrado por el encono, donde puedes realmente tratar de dirimir diferencias”, destacó el también director ejecutivo de Santander Universidades. Uno de los retos de la educación superior fue mencionado por Carlos Iván Moreno Arellano, director general de Educación Superior Universitaria e Intercultural de la SEP: solo el 4.4 por ciento de los jóvenes del primer decil de ingresos accede a este nivel educativo. Se refiere a quienes provienen del 10 por ciento de los hogares con ingresos más bajos de México, según el Inegi. “Ningún país puede transformarse positivamente si solo ese porcentaje está en las aulas”, dijo el funcionario. Delinean prioridades Lomelí dio a conocer temas que deberían ser prioritarios para las universidades: actualizar planes y programas de estudio, incentivar líneas de investigación orientadas a problemas regionales, nacionales y globales, y apuntalar políticas universitarias que hagan frente a desigualdades internas y estructurales.

Al respecto, Cherbowski destacó que una transformación fundamental es la incorporación de la inteligencia artificial ( IA ) para mejorar las didácticas y operaciones de las casas de estudios. "La otra (transformación) fundamental —y lo vemos todos los días— es el tema de la inteligencia artificial. No solo está cambiando el mundo del trabajo, también está cambiando el mundo de la educación y las universidades tienen que encontrar cómo incorporar mejor la inteligencia artificial justamente para mejorar sus modelos. No solo operativos, que sí, pero también pedagógicos y didácticos para ser más incluidos" , planteó el también director ejecutivo de Santander Universidades.

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