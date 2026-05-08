Saltillo: Centro de Idiomas UAdeC abre inscripciones para cursos sabatinos en siete lenguas

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    Saltillo: Centro de Idiomas UAdeC abre inscripciones para cursos sabatinos en siete lenguas
    El director del Centro, Hernán Valdés, dio a conocer que el Centro de Idiomas Saltillo ofrecerá cursos sabatinos en 7idiomas durante el periodo mayo-agosto 2026. CORTESÍA

Registro disponible del 11 al 13 de mayo; clases arrancan el día 16 con opciones para niños, jóvenes y adultos

El Centro de Idiomas Saltillo de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) abrió su proceso de inscripción para los cursos sabatinos correspondientes al periodo mayo-agosto 2026, con oferta académica en inglés, alemán, francés, italiano, chino mandarín, portugués y español para extranjeros.

El director del Centro, Hernán Valdés, informó que las inscripciones estarán disponibles del 11 al 13 de mayo, mientras que las clases iniciarán el 16 de mayo y concluirán el 22 de agosto de 2026.

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Detalló que los cursos para niños y adolescentes se impartirán en horario de 09:00 a 13:00 horas, con un costo de 915 pesos. Para adultos, las sesiones serán de 9:00 a 14:00 horas.

En el caso de inglés para adultos, la cuota para externos será de mil 560 pesos y para egresados de mil 362 pesos. En otros idiomas, los costos serán de mil 362 pesos para externos y mil 144 pesos para egresados con credencial vigente.

Valdés explicó que los estudiantes externos y menores de nuevo ingreso deberán realizar un preregistro a través del portal SIIA UAdeC. En tanto, alumnos y egresados de nuevo ingreso deberán acudir directamente al Centro de Idiomas con su matrícula, mientras que quienes cursan reingreso podrán completar el trámite en línea.

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Asimismo, señaló que se ofrecerá examen de ubicación para quienes deseen conocer su nivel de dominio del idioma y acceder al programa adecuado. Las evaluaciones se aplicarán los días 11 y 12 de mayo, con un costo de 100 pesos en efectivo y horarios disponibles a las 10:00, 12:00, 16:00 y 17:30 horas.

El directivo agregó que el Centro de Idiomas mantiene actividades en distintas extensiones universitarias, entre ellas el Instituto “Miguel Ángel Rodríguez Calderón” (IMARC) en Ramos Arizpe, la Facultad de Ciencias Sociales en el Centro Histórico, el Instituto de Lenguas Extranjeras en el sur de Saltillo y la Facultad de Mercadotecnia en Camporredondo.

Para mayores informes, las personas interesadas pueden comunicarse a los teléfonos (844) 416 50 83 y (844) 675 85 44, además de consultar la página oficial de Facebook “Idiomas UAdeC Página Principal”.

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