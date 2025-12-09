UAdeC prepara ajustes a rutas Lobus en coordinación con Saltillo y Ramos Arizpe

Coahuila
/ 9 diciembre 2025
    UAdeC prepara ajustes a rutas Lobus en coordinación con Saltillo y Ramos Arizpe
    El rector Octavio Pimentel informó que la UAdeC revisará y ajustará las rutas del Lobus para coordinarlas con el programa municipal de transporte. FOTO: UADEC

La universidad sostendrá reuniones con los alcaldes de ambos municipios para establecer nuevas rutas y frecuencias del transporte universitario

Luego de que a finales de septiembre el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Octavio Pimentel, anunciara ajustes en las rutas del Lobus para optimizar su operación y coordinarla con el programa de transporte municipal “Aquí Vamos”, señaló que será la próxima semana cuando se reúnan con el alcalde de Saltillo, Javier Díaz, y con el director del Instituto Municipal del Transporte, Víctor de la Rosa para definir rutas, frecuencias y mecanismos de colaboración en beneficio de la comunidad universitaria.

El rector explicó que también tendrá un encuentro con el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez, para revisar alternativas que faciliten el traslado de los estudiantes que residen en ese municipio y ajustar las rutas del Lobus conforme a las necesidades actuales.

Indicó que la universidad tiene una demanda significativa, especialmente en Arteaga, donde alrededor de tres mil estudiantes utilizan el transporte en distintas frecuencias cada semana.

Expuso que las colonias de Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga han experimentado cambios poblacionales, lo que obliga a revisar recorridos y buscar alternativas para mejorar la eficiencia y la seguridad del servicio.

“Tenemos que estar buscando alternativas para ser más eficientes en el proceso. En eso tenemos que estar trabajando de la mano con los alcaldes”, afirmó.

Pimentel recordó que la UAdeC cuenta con seis Lobuses y que las rutas actuales podrían modificarse según los acuerdos con Saltillo y Ramos Arizpe. Una vez definidos, se presentará una propuesta formal, lo que incluirá los procesos de licitación correspondientes a inicios del próximo año. Señaló que el anteproyecto está listo, pero deberá presentarse primero a las autoridades municipales.

Adelantó que, tras la reunión con el alcalde de Saltillo, acudirán con el de Ramos Arizpe y, de ser necesario, con la Subsecretaría de Comunicaciones del gobierno estatal para gestionar permisos intermunicipales.

Temas


Educación
Transporte

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Organizaciones


UAdeC

true

Katya González

Reportera apasionada, desafiante y polifacética por naturaleza. Egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo con experiencia en cobertura de política y locales.

