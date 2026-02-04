UAdeC impulsa la formación de historiadores con enfoque crítico y vocación social

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) fortalece su oferta académica en el área de las humanidades mediante la Licenciatura en Historia, programa adscrito a la Facultad de Ciencias Sociales, orientado a la formación de profesionistas capaces de analizar, interpretar y difundir los procesos históricos con rigor académico y sentido crítico.

Esta opción educativa tiene como objetivo desarrollar habilidades para la investigación de fenómenos históricos y sociales, fomentar el pensamiento crítico y contribuir a la conservación y valoración del patrimonio cultural, respondiendo a las necesidades de comprensión del pasado para la construcción del presente.

PLAN DE ESTUDIOS CON BASES TEÓRICAS Y METODOLÓGICAS

El programa académico contempla un plan de estudios integral, que combina la formación teórica, metodológica y práctica. Entre las asignaturas destacan Introducción a la teoría de la historia, Grecia y Roma, Paleografía, México colonial, Historia oral, así como diversas metodologías de investigación, que permiten al estudiantado desarrollar competencias analíticas y técnicas para el trabajo historiográfico.

Esta formación brinda herramientas para el manejo de fuentes documentales, archivos y testimonios orales, así como para la interpretación crítica de los hechos históricos en distintos contextos sociales y culturales.

AMPLIO CAMPO LABORAL

Las y los egresados de la Licenciatura en Historia cuentan con un amplio campo laboral, que incluye la docencia, la investigación académica, así como la participación en museos, archivos, centros de difusión cultural y proyectos de preservación del patrimonio, tanto en el sector público como en el privado.

El perfil de ingreso está dirigido a personas con interés por el pasado, capacidad de análisis y comunicación, así como disposición para la lectura y la investigación; de manera ideal, se valoran conocimientos básicos de idiomas, que fortalecen el acceso a fuentes históricas.

La Facultad de Ciencias Sociales se localiza en la calle de Juárez, en el Centro Histórico de Saltillo, y actualmente la UAdeC mantiene abierta una convocatoria extemporánea, por lo que el registro para obtener la ficha del examen de admisión permanecerá disponible hasta el 15 de febrero de 2026.