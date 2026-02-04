UAdeC impulsa la formación de historiadores con enfoque crítico y vocación social

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 4 febrero 2026
    UAdeC impulsa la formación de historiadores con enfoque crítico y vocación social
    La Licenciatura en Historia forma profesionales con sólida preparación teórica y metodológica para el análisis de los procesos históricos. FOTO: VANGUARDIA

La Licenciatura en Historia que ofrece la Universidad Autónoma de Coahuila en la Facultad de Ciencias Sociales prepara profesionistas en investigación, docencia y gestión del patrimonio cultural

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) fortalece su oferta académica en el área de las humanidades mediante la Licenciatura en Historia, programa adscrito a la Facultad de Ciencias Sociales, orientado a la formación de profesionistas capaces de analizar, interpretar y difundir los procesos históricos con rigor académico y sentido crítico.

Esta opción educativa tiene como objetivo desarrollar habilidades para la investigación de fenómenos históricos y sociales, fomentar el pensamiento crítico y contribuir a la conservación y valoración del patrimonio cultural, respondiendo a las necesidades de comprensión del pasado para la construcción del presente.

TE PUEDE INTERESAR: Tec de Monterrey Campus Saltillo clasifica al Mundial de Robótica 2026 con equipo femenil y gana Think Award

PLAN DE ESTUDIOS CON BASES TEÓRICAS Y METODOLÓGICAS

El programa académico contempla un plan de estudios integral, que combina la formación teórica, metodológica y práctica. Entre las asignaturas destacan Introducción a la teoría de la historia, Grecia y Roma, Paleografía, México colonial, Historia oral, así como diversas metodologías de investigación, que permiten al estudiantado desarrollar competencias analíticas y técnicas para el trabajo historiográfico.

Esta formación brinda herramientas para el manejo de fuentes documentales, archivos y testimonios orales, así como para la interpretación crítica de los hechos históricos en distintos contextos sociales y culturales.

AMPLIO CAMPO LABORAL

Las y los egresados de la Licenciatura en Historia cuentan con un amplio campo laboral, que incluye la docencia, la investigación académica, así como la participación en museos, archivos, centros de difusión cultural y proyectos de preservación del patrimonio, tanto en el sector público como en el privado.

El perfil de ingreso está dirigido a personas con interés por el pasado, capacidad de análisis y comunicación, así como disposición para la lectura y la investigación; de manera ideal, se valoran conocimientos básicos de idiomas, que fortalecen el acceso a fuentes históricas.

La Facultad de Ciencias Sociales se localiza en la calle de Juárez, en el Centro Histórico de Saltillo, y actualmente la UAdeC mantiene abierta una convocatoria extemporánea, por lo que el registro para obtener la ficha del examen de admisión permanecerá disponible hasta el 15 de febrero de 2026.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Educación
estudiantes

Localizaciones


Saltillo

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Plan a lo seguro

Plan a lo seguro
true

Invasión de 1847: La insultante provocación de Trump a México
true

POLITICÓN: Morena cambia las reglas... La 4T en Coahuila apostará sus plurinominales a operadores de base
Cámaras urbanas captaron el momento en que tres sujetos agredieron a dos jóvenes en la colonia República.

Videovigilancia exhibe agresión y permite detención de tres jóvenes en Saltillo
La política exterior de Trump, destaca HRW, “ha trastocado los cimientos del orden basado en normas”, lo que afecta los derechos humanos.

Alerta HRW de desorden mundial debido a Trump
Autoridades deportivas, asociaciones y cuerpos arbitrales dialogaron sobre la estructura y regulación del Flag Football en la Región Centro.

AFAEC y Deporte de Monclova fortalecen coordinación para el desarrollo del Flag Football
Walmart hace historia al superar el billón de dólares en valor de mercado, consolidándose como el primer minorista tradicional en unirse al exclusivo club de los gigantes tecnológicos.

De minorista tradicional a gigante tecnológico: Walmart alcanza la valuación billonaria
Mientras que los agentes locales pueden ser demandados bajo la Sección 1983, los oficiales federales como los de ICE gozan de una inmunidad que nuevas propuestas legales buscan limitar.

Un viejo artículo legal podría ser clave para responsabilizar a los agentes del ICE