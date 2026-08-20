UAdeC impulsa movilidad internacional de 126 estudiantes durante 2026

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Saltillo
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    UAdeC impulsa movilidad internacional de 126 estudiantes durante 2026
    Estudiantes de la UAdeC recibieron los apoyos que utilizarán durante sus estancias académicas y profesionales en el extranjero. CORTESÍA

Universitarios realizarán intercambios, prácticas y estancias clínicas en 16 países, con respaldo económico y académico

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), a través de la Coordinación General de Relaciones Internacionales, entregó las Becas de Movilidad Estudiantil Internacional 2026 “Lobos Internacionales” correspondientes al semestre agosto-diciembre.

Durante la ceremonia, 65 estudiantes que están por iniciar intercambios semestrales, prácticas profesionales, estancias cortas y clínicas recibieron su constancia de movilidad, un apoyo económico, una playera de “Lobos Internacionales” y la Bandera de México, como parte de los elementos con los que representarán a la institución y al País durante su estancia.

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También fueron reconocidos 61 universitarios que realizaron su movilidad durante el periodo enero-junio de este año y que regresaron a la UAdeC con nuevos conocimientos, perspectivas y experiencias que contribuirán a su formación profesional y personal.

CRECE LA PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS INTERNACIONALES

La ceremonia se realizó en la Sala de Seminarios “Emilio J. Talamás”, con la presencia del rector de la UAdeC, Octavio Pimentel Martínez; el cónsul general de España en Monterrey, Vicente-J Mas Taladriz; el subsecretario de Educación Superior de Coahuila, Saúl Noguerón Contreras, y el tesorero de la Universidad, Evaristo Alférez Rodríguez.

También asistieron la coordinadora general de Relaciones Internacionales, Lourdes Morales Oyervides; directores de Escuelas, Facultades e Institutos, funcionarios universitarios e invitados especiales.

$!Autoridades universitarias reconocieron a quienes buscan su crecimiento educativo.
Autoridades universitarias reconocieron a quienes buscan su crecimiento educativo. CORTESÍA

En su mensaje, Lourdes Morales informó que durante 2026 la Universidad registra 126 movilidades internacionales en 16 países y 45 instituciones, con participación de estudiantes de licenciatura y posgrado.

La cifra representa un incremento de 147 por ciento respecto a 2023, lo que refleja el crecimiento de la participación universitaria en programas de intercambio y formación fuera del País.

La coordinadora reconoció a quienes concluyeron su estancia en el extranjero y dio la bienvenida a los 65 estudiantes que viajarán durante el periodo agosto-diciembre, a quienes exhortó a aprovechar la experiencia y representar dignamente a la UAdeC.

INTERCAMBIO QUE TRANSFORMA EXPERIENCIAS

El rector Octavio Pimentel Martínez compartió con los estudiantes parte de su experiencia como egresado de la institución y recordó que también tuvo la oportunidad de participar en un intercambio estudiantil.

Al referirse al impacto de estas experiencias, señaló que “se va uno y regresa otro”, en alusión a los cambios personales y académicos que puede generar una estancia internacional.

Invitó a los jóvenes que están por iniciar esta etapa a disfrutarla y aprovechar cada oportunidad de aprendizaje. También agradeció al cónsul general de España en Monterrey por su presencia y respaldo, así como por los vínculos que ese país mantiene con la UAdeC.

Por su parte, Vicente-J Mas Taladriz destacó que estudiar o realizar una estancia fuera del País permite salir de la zona de confort, enfrentar nuevos retos y desarrollar habilidades tanto académicas como personales.

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Vicente-J Mas Taladriz, cónsul general de España en Monterrey. CORTESÍA

El diplomático exhortó a los estudiantes a conocer otras culturas, establecer nuevas relaciones y aprovechar las oportunidades de aprendizaje, al considerar que viajar al extranjero también representa un proceso de crecimiento personal.

A nombre de los estudiantes, Laila Letizia Atkins Rufino, de la Facultad de Sistemas Unidad Sureste, compartió su experiencia durante la movilidad que realizó de enero a junio de 2026.

Explicó que la estancia le permitió conocer nuevas formas de aprendizaje, convivir con personas de diferentes culturas y enfrentar retos que contribuyeron a su crecimiento académico y personal.

También destacó que la experiencia le ayudó a descubrir nuevas capacidades, fortalecer su comunicación en un entorno internacional y ampliar su perspectiva sobre el futuro de su carrera.

Finalmente, señaló que los universitarios tienen la posibilidad de construir puentes, trascender fronteras y representar con orgullo a la Universidad Autónoma de Coahuila.

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