Coahuila: Será Lenin Pérez candidato de UDC a la alcaldía de Acuña

Encuestas ciudadanas en la población fronteriza lo ubican con un alto porcentaje de aceptación y en alianza con el Revolucionario Institucional, Lenin volverá a la presidencia municipal.

El líder del partido Unidad Democrática de Coahuila, Lenin Pérez, aseguró la candidatura a la alcaldía de Ciudad Acuña para el 2027.

En caso de que la morenista Paloma de los Santos, sobrina de Pérez Rivera, insista en ser la abanderada de la 4T para la alcaldía acuñense, la contienda electoral se va a dirimir entre familia.

Apueste usted en favor de Lenin, la lleva segura...

LOS BATEAN

Anda fuerte el run run de que Jonathan Ávalos y Javier Borrego salieron trasquilados en su intento de suplir a Diego del Bosque en la dirigencia estatal de Morena.

El ex alcalde de Francisco I. Madero, según fuentes de Morena Coahuila, se movió en la capital del país para sondear su posible llegada al liderazgo estatal, pero no recibió la aprobación oficial.

Lo mismo, aseguran, le ocurrió al político lagunero Javier Borrego, al solicitar a varias figuras nacionales de Morena, su recomendación para ser designado dirigente en Coahuila.

El monclovense Domingo Hernández se mantiene por lo pronto en el ánimo de la líder nacional, Ariadna Montiel, sobre todo por recomendación del propio Diego del Bosque.

Esa es la foto de hoy...

MARCHA POR EL RÍO

Un presunto grupo de ambientalistas de la Región Carbonífera convocó para hoy a una marcha en favor del río Sabinas.

La invitación es para la ciudadanía en general, pescadores, campesinos y asociaciones en defensa de los humedales.

La marcha está programada para las seis de la tarde y saldrá de la Central de Autobuses Anáhuac hasta llegar a la sede de la alcaldía sabinense.

Llama la atención que la convocatoria en redes sociales no está firmada por persona o grupo alguno, por lo que, se teme, sea una broma de mal gusto.

Además, suena raro que siendo una marcha para consolidar la atención al río Sabinas, ni la salida ni la llegada al mitin contemple este paseo público.

Veremos y diremos...